Un somn odihnitor vă poate ajuta şi la scăderea în greutate

Somnul, această stare de odihnă profundă indispensabilă pentru sănătate, joacă un rol crucial nu doar în regenerarea organismului, ci și în procesul de pierdere în greutate. Deși dieta și exercițiile fizice sunt adesea considerate pilonii principali ai unui stil de viață sănătos, cercetările științifice recente evidențiază că un somn de calitate este un factor la fel de important. Specialiştii sunt de părere că odihna este importantă pentru a susține funcțiile corpului, iar un somn insuficient sau neodihnitor are diverse efecte negative, de la iritabilitate și lipsa de concentrare până la depresie și risc crescut de boli cardiovasculare.În acelaşi timp, un somn bun este corelat și cu o mai bună pierdere în greutate pentru persoanele care vor să slăbească. Practic, neodihna poate dezechilibra doi hormoni esențiali pentru reglarea apetitului: leptina și grelina. Leptina, produsă de celulele adipoase, trimite semnale creierului că organismul este sătul, în timp ce grelina, produsă în stomac, stimulează senzația de foame. Acest dezechilibru hormonal duce la o senzație crescută de foame, chiar dacă organismul nu are nevoie de calorii suplimentare. Drept urmare, studiile au arătat că persoanele care dorm mai puțin de şase ore pe noapte tind să consume mai multe calorii pe parcursul zilei, adesea din alimente bogate în zahăr și grăsimi. În plus, este afectată și capacitatea organismului de a metaboliza eficient alimentele.