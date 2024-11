Stări permanente de somnolență? Hipersomnia idiopatică poate fi extrem de periculoasă

Hipersomnia idiopatică este o tulburare de somn neobișnuită care vă determină să fiți excesiv de somnoros în timpul zilei, chiar și după o noapte întreagă dormită. Această tulburare, susțin specialiștii, provoacă adesea dificultăți de trezire după ce ați adormit noaptea sau pentru un pui de somn. Din păcate, nevoia de a dormi poate apărea în orice moment, inclusiv atunci când conduceți o mașină sau lucrați, ceea ce face ca hipersomnia idiopatică să fie extrem de periculoasă. Diagnosticarea hipersomniei idiopatice necesită excluderea tulburărilor de somn mai frecvente, iar tratamentul are ca scop numai controlul simptomelor cu medicamente. În plus, medicul vă poate recomanda să aveți un program regulat de somn pe timp de noapte și să evitați alcoolul și medicamentele care vă pot afecta odihna. Exercițiile fizice pot juca, de asemenea, un rol în gestionarea somnolenței în timpul zilei. Astfel, activitatea fizică poate crește senzația de veghe din cauza schimbărilor hormonale și poate îmbunătăți calitatea odihnei, pentru a reduce somnolența în timpul zilei. Ca urmare, se recomandă executarea a 150 de minute de activitate fizică aerobă moderată până la viguroasă pe săptămână, plus antrenament de forță de 2-3 ori pe săptămână