Uleiurile esențiale sunt eficiente în îmbunătățirea calității somnului

Somnul vostru poate fi mai odihnitor dacă vă faceţi, înainte de culcare, o baie relaxantă, cu uleiuri și săruri care induc starea de somnolență și care vă cresc șansele de a avea un somn liniștit și odihnitor. De exemplu, dacă puneţi în cadă sare de baie și un ulei esențial care să inducă o stare de relaxare și să vă îmbunătățească dispoziția psihică, este cu atât mai bine. Specialiştii sunt de părere că uleiurile esențiale sunt eficiente atunci când vine vorba despre îmbunătățirea calității somnului. Uleiul esențial de lavandă este unul dintre cele mai populare uleiuri esențiale și are un impact pozitiv asupra somnului. Dacă stresul și gândurile negre nu vă lasă să vă odihniţi așa cum vă doriţi, uleiul esențial de portocală este ideal, întrucât acesta are proprietăți calmante, relaxante și chiar și antidepresive. În plus, o baie caldă cu ulei esențial de portocale vă va limpezi gândurile și vă va face să adormiţi mult mai ușor. Este suficient să puneţi şapte picături de ulei esențial de portocale într-o jumătate de cană de sare Epsom. Amestecaţi bine și apoi puneţi sarea în cadă. De asemenea, puteți pune picăturile de ulei de portocale direct în cadă ca atare, dacă știţi că nu vi se irită pielea sau diluate în prealabil în puțin ulei de cocos.