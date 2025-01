Mare grijă ce cumpăraţi! Unele produse cosmetice pot declanşa alergii puternice

Produsele de înfrumusețare, începând de la șampon, până la machiaje și parfumuri, vă pot face viața mai confortabilă și mai frumoasă, dar, în același timp, pot aduce neplăceri sub formă de reacții alergice. Potrivit specialiștilor, problemele pot fi minore, sub forma unor iritații inofensive, sau mai grave, cum ar fi reacțiile alergice agresive. Simptomele alergiei la ingredientele cosmetice pot debuta imediat după ce ați aplicat produsul pe piele sau, din contră, după ani de zile de utilizare repetată, timp în care nu s-a manifestat niciun simptom.În prezent, există două tipuri principale de reacții cutanate la ingredientele cosmetice. Prima poartă numele de dermatită iritativă de contact, care se produce atunci când ingredientul lezează pielea. În această situație, pot apărea următoarele simptome: senzație de usturime și arsură în zona afectată; senzație de mâncărime și roșeață a pielii; bășici.Al doilea tip de reacție cutanată are legătură cu sistemul nostru imunitar, simptomele acestei reacții incluzând: roșeața zonelor de piele afectată; senzație de inflamație; mâncărime și prezența pustulelor la nivelul porțiunilor de piele afectate etc. În cele mai multe cazuri, parfumul, alcoolul denaturat și anumiți conservanți sunt principalele ingrediente cu potențial alergic din machiaje și produse cosmetice, în general. Mare atenție și la produsele marcate cu sintagma „neparfumate”. Acest lucru nu înseamnă că produsul nu conține parfum, ci doar că parfumul este camuflat cu ajutorul anumitor inhibitori chimici. Deși nu se poate simți la miros, parfumul există și, prin urmare, poate cauza o reacție alergică.