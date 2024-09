Meningita şi toxiinfecţia alimentară, asemănătoare ca simptome, dar totuși diferite

Meningita şi toxiinfecţia alimentară sunt două boli diferite, dar care prezintă, totuşi, simptome asemănătoare, mai ales în cazul copiilor. Nu o dată, părinţii le confundă, tocmai din cauza acestei asocieri de semne şi simptome şi mai ales din cauza vărsăturilor.În cazul meningitei, copilul se plânge de dureri mari de cap, nu poate suporta lumina, are vărsături spontane, care nu sunt provocate de alimentaţie. În plus, el este extrem de agitat şi are febră, care nu cedează de niciun fel la dozele recomandate de antipiretic. Totodată, micuţii acuză dureri musculare, sunt apatici şi încearcă să îşi găsească o poziţie cât mai confortabilă.În funcție de starea de sănătate a micuțului și de simptomele apărute, dar și de rezultatul investigației, pot fi urmate două tipuri de tratament, la domiciliu ori în cadrul spitalului. În cazul meningitei virale depistate din timp, medicul va prescrie analgezice și antiinflamatoare, precum și un consum sporit de lichide, iar recuperarea poate avea loc acasă.Cu toate că este o afecțiune care are multe cauze, deci apariția ei este greu de controlat, exista câteva măsuri preventive pe care le puteți lua.Igiena este foarte importantă, mai ales că, de obicei, infecția cu viruși și bacterii este contagioasă. Așadar, este vital ca cei mici să se spele des pe mâini, să nu împrumute vesela sau alt obiecte și să nu consume alimente sau lichide în urma altcuiva. De asemenea, utilizarea toaletei trebuie făcută în cele mai bune condiții sanitare, iar igienizarea mâinilor este obligatorie. În același timp, evitarea contactului cu alt copil sau altă persoană care prezintă simptome ale meningitei este necesară.O altă măsură de precauție este vaccinul împotriva virușilor care pot contribui la apariția bolii.De partea cealaltă, toxiinfecţia alimentară este o boală care apare după consumul unor alimente contaminate cu germeni, cum ar fi brânzeturile fermentate, lactatele crude, neprelucrate termic sau prelucrate insuficient, cremele cu ou crud, mâncărurile vechi sau alimentele care sunt incerte din punct de vedere al provenienţei sau felului în care au fost păstrate. Toxiinfecţia alimentară se manifestă prin vărsături alimentare precedate de dureri abdominale şi crampe, scaune de consistenţă apoasă, febră.„O toxiinfecţie alimentară apare la câteva ore de la consumul alimentelor cu toxine. În schimb, evoluţia unei meningite poate să fie nu doar de 2-3 ore, ci chiar de 5-6 sau chiar o zi - două. Desigur, există simptomatologie comună, cum ar fi greaţa, vărsăturile şi pot exista inclusiv dureri diverse, ca cefalee, dureri abdominale, dar întotdeauna, tu ca medic, trebuie să legi fiecare simptom de ce este în spatele lui şi să consulţi foarte atent pacientul”, ne-a declarat dr. Eugenia Muja, medic infecţionist.În concluzie, dacă un pacient acuză o stare proastă de sănătate, doctorul trebuie să fie foarte atent, însă, în nici un caz nu se poate spune că toxiinfecţia poate fi confundată cu o altă afecţiune. „Desigur, există manifestări ale meningitei, care nu pot fi regăsite niciodată în toxiinfecţie. Fiecare are în spate alt bagaj de modificări patologice ale organului afectat”, a explicat medicul.