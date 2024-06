Mergeţi cu cei mici la oftalmolog, pentru a le verifica dioptriile!

Hipermetropia reprezintă un alt viciu de refracție, alături de miopie și astigmatism, care se manifestă printr-un efort vizual continuu pe care îl depun ochii, atât pentru vederea la distanță, cât mai ales pentru aproape. Majoritatea copiilor se nasc hipermetropi, deoarece ochii sunt încă nedezvoltați la dimensiunile unui adult. Astfel, ei au nevoie de o dioptrie de plus pentru a vedea bine, dar, din fericire, există în interiorul ochiului mecanisme care duc la „fabricarea” naturală a unei dioptrii de până în +3,+4 sau chiar mai mari.La copilul foarte mic (2-3 ani), hipermetropia de anumite valori, poate determina, însă, fuga ochiului spre nas (strabism convergent). Medicii sunt de părere că, chiar dacă sunt sau nu cazuri de hipermetropi în familie, nu înseamnă că nici copilul nu are nimic. El trebuie adus la un control de rutină, pentru a verifica valoarea dioptriilor. Dioptriile cu plus, se prescriu în funcţie de vârsta pacientului şi de asocierea sau nu cu strabismului convergent. Pentru că la copii ochii sunt mai mici decât în cazul adulţilor, este posibil ca pe măsura înaintării în vârstă, dioptria să scadă în mod natural, fără corecţie.