Nu săriţi peste screeningul din primul trimestru de sarcină!

Riscul de apariţie a anomaliilor fetale nu ţine cont, neapărat, de vârsta şi antecedentele medicale ale gravidei. Chiar şi femeile care nu prezintă nici un factor de risc pot să aibă un făt cu malformaţii.Dr. Mihaela Peţeanu, specialist obstetrică - ginecologie, atrage atenţia asupra importanţei efectuării screeningului din primul trimestru de sarcină. Studiile efectuate de-a lungul timpului au arătat că există un risc de 3% - 5% de apariţie a unei anomalii fetale, indiferent de vârsta sau istoricul medical al gravidei, iar dintre acestea, aproximativ 10% sunt anomalii cromozomiale. „Aceste informaţii impun recomandarea screeningului de anomalii fetale tuturor gravidelor, chiar dacă acestea nu au avut sarcini cu feţi malformaţi sau diverse boli asociate”, a afirmat medicul. Aceasta a precizat că screeningul din primul trimestru este un test neinvaziv, recomandat gravidelor în scopul aprecierii riscului de anomalii fetale, mai ales a riscului de anomalii cromozomiale - sindrom Down, Edwards şi Patau.Testul constă în efectuarea unei ecografii, între săptămânile 11 şi 13 de sarcină şi a unei analize de sânge (numit test dublu). Ecografia se realizează, cel mai adesea, cu sonda abdominală, dar se poate şi cu una vaginală. În maximum două zile de la examinarea ecografică, trebuie efectuat testul de sânge, prin care vor fi analizaţi markerii specifici sarcinii - free beta hCG şi PAPP-A, aceşti markeri arată dacă există anomalii cromozomiale. „Informaţiile obţinute la examinarea ecografică şi la testul dublu, împreună cu datele personale privind vârsta, greutatea, rasa, numărul de ţigări fumate zilnic, bolile asociate, antecedente de anomalii fetale etc., sunt introduse într-un program de computer şi, astfel, calculat riscul de anomalii fetale cromozomiale, specific fiecărei gravide. Concret, dacă programul arată un risc mai mic de 1/250, nu sunt necesare alte teste, invazive. Însă, dacă riscul rezultat este mai mare de 1/250, se recomandă biopsia de vilozităţi coriale sau amniocenteza. Pacienta va decide dacă doreşte să realizeze aceste investigaţii invazive, după ce medicul îi va explica în ce constau, dar şi riscurile”, a mai afirmat dr. Mihaela Peţeanu.Cât de exactă este examinarea ecografică? Dr. Mihaela Peţeanu a explicat că screeningul respectiv are o rată ridicată de detecţie. Pot să apară, însă, rezultate fals pozitive în 3% - 5% din cazuri. În aceste situaţii, diagnosticul va fi pus de testele invazive. „Gravidele trebuie să reţină că screeningul de prim trimestru este o investigaţie neinvazivă, care apreciază riscul de anomalii cromozomiale şi care selectează gravidele care au nevoie de teste invazive. De aceea, examinarea ecografică este recomandată tuturor gravidelor, indiferent de vârstă, de starea de sănătate sau de istoricul medical”, a adăugat specialistul.