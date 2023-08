Motive pentru care bebelușul are reprize dese de plâns

Nu există bebeluș care să nu plângă, iar cauzele diferă de la unul la altul, în funcție de mai multe lucruri. Totuşi, părinţii nu trebuie să se sperie, pentru că în primele luni de viață un bebeluș plânge aproximativ 2-3 ore pe zi. Aceasta este o formă primitivă de comunicare a celui mic, care încă nu știe să vorbească.De cele mai multe ori, adulţii devin mai irascibili atunci când le este foame, iar nou-născuţii nu fac excepție. Plânsul poate începe brusc, mai ales dacă nu au mai luat masa de mult timp. În general, acest tip de plâns are un ritm clar și repetitiv, cu un volum ușor spre mediu. Plânsul este un semn tardiv de foame. Pentru a preveni acest lucru este important să fiţi atenţi la alte semne ale senzației de foame: își ling buzele, își sug degetele sau întorc capul spre sân sau biberon.Potrivit dr. Silvia Patriche, ca părinte ținut în priză de cel mic, aveţi tendința de a adormi imediat ce ajungeţi în pat. Somnul regulat nu apare la fel de ușor pentru bebeluș, pentru că cei mici nu au un ritm circadian stabil până în jurul vârstei de patru luni. În plus, bebelușul care plânge nu poate să se calmeze singur, astfel că părinții trebuie să se ocupe de acest lucru.Pentru a-l liniști este recomandat să îl legănaţi ușor în timp ce alți bebeluși adoră vocea mamei (povești și cântecele ușoare). Dacă cel mic plânge mult în timpul nopții, poate fi tentant să reduceţi somnul din timpul zilei, însă acest lucru nu va ameliora somnul ci din contră. „Dacă bebelușul este prea obosit, corpul său va produce hormoni care îi dau un nou suflu de energie, deci vor adormi mai greu, iar somnul va fi unul scurt. Cum recunoașteţi plânsul de somn? Bebelușul plânge ușor la cel mai mic sunet, privește în gol și este mai liniștit decât de obicei.Unii bebeluși pot sta câteva ore în scutece murdare fără a scoate un sunet, în timp ce alții încep să plângă intens. Luaţi-vă periodic câteva secunde pentru a verifica dacă cel mic a murdărit pampersul. Totodată, el are nevoie să râgâie. De pildă, dacă cel mic plânge imediat după ce este hrănit este un indiciu că are nevoie să râgâie. Alți bebeluși au nevoie să râgâie după sughiț, după ce au plâns sau după folosirea suzetei. Toate aceste activități pot duce la înghițirea de aer. Drept urmare, copilul începe să plângă, aparent inexplicabil, dar îl puteţi ţine în brațe și să îl masaţi ușor pe spate pentru a încuraja râgâitul”, a explicat medicul.Dacă pe lângă plâns cel mic își arcuiește spatele sau își mișcă piciorușele este posibil ca el să aibă gaze intestinale. Îl puteți ajuta să elimine gazele dacă îl puneţi pe partea stângă sau pe stomac. De asemenea, puteţi face mișcări de bicicletă cu picioarele sale. De ce? Pentru că gazele intestinale excesive se pot acumula și pe fondul plânsului frecvent. Dacă acest lucru se întâmplă mai multe zile la rând, vorbim deja despre colici. De asemenea, bebelușilor le pot apărea primii dințișori, pe la vârsta de patru luni, iar odată ce apare durerea specifică, și plânsul se va intensifica. Alte semne ale dentiției includ salivarea excesivă și tendința de a roade ce este la îndemână, dar folosirea suzetei îl poate liniști pe cel mic. De asemenea, poate ajuta masajul gingival ușor sau folosirea unei jucării pentru dentiție ținută câteva minute la frigider sau congelator.