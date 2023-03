Neglijat, hipotiroidismul congenital provoacă tulburări neurologice ireversibile

La ora actuală, hipotiroidismul congenital este o boală gravă care nu are un tratament definitiv. Tocmai de aceea, este extrem de important să descoperiți boala din timp, pentru a putea primi tratamentul adecvat, fără a avea pe viitor consecințele grave în dezvoltarea copilului. Altfel spus, acest hipotiroidism congenital apare în momentul în care bebelușul nu are capacitatea de a produce cantități normale de hormon tiroidian la naștere.Uneori, există o scădere a producției de hormoni. Alteori, aceștia lipsesc complet. Potrivit dr. Lavinia Avram, cuvântul congenital se referă la faptul că boala este prezentă în momentul nașterii. Copilul se naște cu o activitate deficitară a glandei tiroide. Statisticile arată că doar unul din 3.000 de copii suferă de această patologie. Hipotiroidismul congenital este legat de retardul mental care poate fi prevenit. Hormonul tiroidian joacă un rol foarte important în dezvoltarea creierului copiilor. Din acest motiv, tratamentul trebuie să fie precoce pentru a preveni dizabilitățile intelectuale.Înainte de toate, oamenii trebuie să fie conștienți că glanda tiroidă este un organ de o importanță vitală pentru dezvoltarea și funcționarea organismului. Aceasta este situată în gât, în partea din față, în fața traheii și se ocupă cu secretarea hormonilor necesari pentru metabolismul energetic al celulelor. Ea are forma unui fluture și este responsabilă de reglarea proceselor, precum arderea caloriilor. Problemele sale cele mai frecvente sunt creșterea dimensiunii (gușă), hipertiroidismul (excesul de hormoni) și hipotiroidismul (probleme de funcționare adecvată). „Dacă ne referim strict la hipotiroidia congenitală sau neonatală, partea proastă este că, dacă boala nu este depistată și tratată la timp, poate provoca tulburări neurologice ireversibile si probleme de creștere. Aceasta este o afecțiune care va necesita tratament medical pe tot parcursul vieții. Unul dintre semnele hipotiroidismului congenital la nou-născut este icterul (culoarea gălbuie care apare pe piele și membranele mucoase). Un alt semn care sugerează prezența bolii este vocea joasă în timpul plânsului, care apare din cauza presiunii exercitate de glanda mărită asupra corzilor vocale. Acest lucru împiedică mișcarea aerului și formarea sunetelor”, a explicat medicul.Potrivit cercetărilor, chiar dacă cel mic primește tratament, limbajul său poate fi afectat în viitor. Mai mult decât atât, copiii cu hipotiroidism congenital sunt excesiv de somnoroși și letargici. Ei răspund mai lent la stimuli, deoarece metabolismul lor celular funcționează cu o viteză mai mică. Acest lucru duce la o dietă deficitară din cauza reticenței și asteniei. De asemenea, în unele cazuri, fața acestor mici pacienți se umflă adesea, ceea ce implică și o creștere a dimensiunii limbii, care ocupă mai mult spațiu în cavitatea bucală. În plus, apar și modificări digestive (constipație), iar tonusul muscular este scăzut, se remarcă lipsa reflexelor la nivelul membrelor inferioare și oprirea dezvoltării optime înainte de vârsta de doi ani.