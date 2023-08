Nu beți mai mult de un litru pe oră! Intoxicația cu apă este periculoasă!

Un medic specialist cunoscut pentru sfaturile sale în mediul online, Mihail Pautov, atrage atenția că o cantitate prea mare de apă poate avea efecte grave asupra organismului. „Nu beți mai mult de un litru de apă pe oră”, avertizează medicul.Intoxicația cu apă, care poate apărea atunci când o bem în exces, poate afecta atât atleți de performanță cât și oameni obișnuiți. Este foarte important ca, atunci când observăm simptomele specific, să sunăm la 112 în timp util.„Rinichii pot filtra până la 24 litri de apă pe zi, dar doar un litru pe oră (la adulții sănătoși). Când bei doi litri pe oră timp de două ore sau patru litri într-o oră, vei avea doi-trei litri de apă în plus în sistemul circulator. Sângelui nu îi place să fie diluat. Acest lucru poate dilua nivelul de sodiu, care ar trebui să fie între 136-145 mmol/L. Sub 135mmol/L se numește hiponatremie și corpul începe să reacționeze. Corpul încearcă să compenseze prea mult volum sangvin stocând acea apă în plus în celule.Dacă crezi că ai băut prea multă apă și te-ai intoxicat (amețeală, stare de rău, durere de cap, vărsături, crampe musculare și oboseală), oprește-te și sună la 112. Medicul va interveni cu tratament adecvat”, explică medicul.