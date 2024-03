În caz că nu știați, polenul crud are o multitudine de beneficii pentru sănătate, majoritatea datorate conținutului semnificativ de vitamine, minerale, antioxidanți și factori antimicrobieni. De fapt, susțin specialiștii, proprietățile sale sunt atât de apreciate încât în unele țări, a fost inclus pe lista medicamentelor. Acesta este recoltat din flori de către albinele tinere și prelucrat în interiorul stupului. Polenul pentru consum uman este, de fapt, un amestec de polen, miere sau nectar. Albinele transportă aceste biluțe de polen către stup, unde le depozitează în faguri și unde acestea fermentează, constituind o parte a hranei coloniei. Atunci când vine vorba despre polen crud beneficii și contraindicații, comunitatea științifică este deocamdată reținută.Totuși, există numeroase studii care susțin beneficiile polenului crud, dar lucrurile nu sunt încă elucidate atunci când vine vorba despre impactul asupra sănătății umane. Iată ce studiază oamenii de știință atunci când vine vorba despre polen crud și beneficiile sale: polenul pare să aibă efecte similare medicamentelor antiinflamatoare. El conține mai mulți compuși bioactivi care îi conferă proprietățile antiinflamatorii, unul dintre ce mai importanți fiind quercetina care reduce sinteza acizilor grași Omega-6, care are un efect pro-inflamator demonstrat. În alte studii, cercetătorii au demonstrat că polenul crud contribuie la sănătatea ficatului și la regenerarea acestuia. Alte beneficii ale polenului crud sunt:combaterea anemiei; îmbunătățirea nivelului de energie; echilibrarea digestiei; îmbunătățirea performanțelor fizice; îmbunătățirea respirației;îmbunătățirea funcțiilor cardiovasculare etc.