Purtaţi un aparat dentar? Acordați atenție sporită igienei dinților!

Scopul principal al tratamentului ortodontic îl constituie îmbunătăţirea ocluziei (muşcăturii) şi alinierea dinţilor. Cu toate acestea, sunt și multe persoane care apelează la tratamentul ortodontic pentru corectarea esteticii dentare şi faciale. Partea bună, în ultimii ani, este că tehnologia a evoluat mult, așa că îndreptarea danturii se poate face la orice vârstă.Oamenii trebuie să ştie că purtarea unui aparat dentar presupune, însă, și o atenție deosebită acordată igienei dentare. Acumularea resturilor alimentare duce la formarea plăcii bacteriene care, dacă nu este îndepărtată cu grijă de pe dinţi şi bracket-uri, crește riscul de dezvoltare a gingivitei şi cariilor dentare. Potrivit dr. Adrian Angelescu, este important ca pacienţii care urmează o terapie ortodontică să-şi curețe dinţii timp de minimum două minute, după fiecare masă, de cel puţin trei ori pe zi. La fel de important este ca igiena dentară și a aparatului dentar să se facă imediat sau cât mai curând posibil după terminarea mesei. În prezent, există câteva produse și accesorii de igienă dentară care vă ajută să vă păstraţi dantura impecabilă, chiar și atunci când purtaţi un aparat ortodontic pe termen lung.„Folosirea apei de gură pentru igiena aparatului dentar este sigură, având în vedere că aceasta nu afectează bracket-urile clasice de metal, pe cele transparente și nici arcurile. Apa de gură cu alcool, deși nu distruge aparatele dentare, poate crește sensibilitatea dentară cu care mulți purtătorii de bracket-uri se confruntă. De aceea, se recomandă folosirea apei de gură cu xylitol, acesta având un rol important în prevenirea formării plăcii bacteriene. Ața dentară are rolul de a elimina resturile alimentare rămase între dinți, mai ales în zonele în care apa de gură nu are efect. În plus, contribuie la eliminarea și prevenirea tartrului. Aceasta este cu atât mai eficientă cu cât este folosită în paralel cu periajul dentar”, a precizat medicul.Sfaturi pentru folosirea aței dentare: curăţarea dinţilor şi a aparatului dentar trebuie să dureze aproximativ 15 minute; se folosește o bucată de aproximativ 45 cm de aţă dentară; în timpul folosirii aței dentare, pacientul trebuie să stea în faţa oglinzii; capetele aței dentare se înfăşoară în jurul degetelor arătătoare; se apasă uşor aţa între doi dinţi şi se glisează în sus şi în jos (pacientul se poate folosi și de degetul mare la nevoie).Şi folosirea dușului bucal este sigură pentru purtătorii de aparat dentar, fiind chiar un instrument indicat pentru curăţarea zonelor greu accesibile. Pe de altă parte, dușul bucal nu poate înlocui aţa dentară, de aceea se recomandă folosirea acestora împreună. Irigatorul bucal ajută la îndepărtarea resturilor alimentare reţinute sub arcurile aparatelor dentare. Comparând aţa dentară cu duşul bucal, acesta din urmă este mult mai uşor de folosit, fiind recomandat pentru pacienţii care nu sunt foarte îndemânatici. Pentru purtătorii de aparat dentar fix este foarte important să respecte programările. Sunt necesare vizite şi la medicul dentist pentru îndepărtarea tartrului, tratarea cariilor incipiente şi a problemelor gingivale. De asemenea, medicul dentist poate efectua tratamente de fluorizare, pentru a se preveni demineralizarea smalțului.