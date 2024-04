Sarea ajută inclusiv la buna funcționare a sistemului nervos

În ultimii ani s-a tot vorbit despre efectele negative pe care le are excesul de sare, mai ales în cazul persoanelor hipertensive ori cu alte probleme cardiace. Există, însă, și situații în care organismul primește mai puțină sare decât are nevoie. Sarea, cunoscută și sub denumirea de clorură de sodiu este o substanță minerală care se găsește în mod natural și este utilizată pe scară largă în alimentație și în alte domenii. Indispensabilă pentru viață, ea este necesară din mai multe puncte de vedere, printre care și pentru controlul volumului de sânge, buna funcționare a sistemului nervos, dar și pentru digestie, sarea având abilitatea de a atrage și reține apă. Totodată, aceasta joacă un rol esențial în menținerea echilibrului hidric al corpului. Sodiul, care este principalul mineral din sare, ajută la reținerea apei în celule și în spațiile dintre ele, ceea ce contribuie la menținerea hidratării corespunzătoare. Sodiul și potasiul sunt implicate în transmiterea semnalelor nervoase din creier către diferite părți ale corpului. Această transmitere este esențială pentru coordonarea mișcărilor și pentru funcționarea adecvată a sistemului nervos. În plus, au un rol important în contractarea și relaxarea mușchilor, ceea ce permite mișcarea corpului și controlul funcțiilor musculare esențiale, inclusiv a inimii.