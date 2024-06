Scăderea testosteronului poate agrava viața de cuplu

Scăderea testosteronului în sânge poate fi un semn că este ceva în neregulă cu organismul. Medicii specialişti afirmă că există o legătură reală între apariţia bolilor cronice şi testosteron. Mai mult decât atât, această afecţiune poate agrava viaţa de cuplu şi poate duce la proasta funcţionare a întregului organism.De-a lungul timpului, s-a constatat un nivel scăzut al testosteronului la pacienţi cu sindrom metabolic, diabet zaharat tip II, boli inflamatorii cronice, boli autoimune etc. Se pare că după vârsta de 30 de ani, nivelul testosteronului scade anual cu 1-2 procente, această reducere fiind însoţită de numeroase boli asociate şi cu o rată de supravieţuire mai mică. „Cu toate că testosteronul aduce beneficii clare asupra tonusului psihic şi fizic al bărbatului adult, tratamentul cu testosteron se adresează hipogonadismului confirmat şi uneori, altor situaţii în care studiile au demonstrat efectele benefice ale acestuia. Terapia nu poate fi administrată în funcţie de simptomele manifestate de către pacient, chiar dacă acestea par a fi sugestive pentru un deficit de testosteron sau interferează cu activitatea sexuală a individului, deoarece, ele nu sunt specifice şi pot să apară pe măsură ce bărbaţii înaintează în vârstă. În plus, terapia de substituţie hormonală nu are numai beneficii, ci are şi numeroase reacţii adverse, care fac ca utilizarea ei să fie recomandată doar în cazuri atent selecţionate”, a declarat dr. Amalia Costea, medic endocrinolog.Simptomele deficitului de testosteronSemnele şi simptomele ce pot să apară sunt de natură sexuală: lipsa erecţiei matinale, disfuncţia erectilă, pierderea libidoului, infertilitate, transpiraţii, pierderea părului axilar şi genital, creşterea dimensiunilor prostatei etc. Totodată, pot apărea semne şi de natură non-sexuală: scăderea masei şi forţei musculare, pierderea de masă osoasă (osteoporoză), creşterea grăsimii corporale și nu numai. Pe lângă acestea, se pot evidenţia şi simptome neuropsihice: tulburări de concentrare şi memorie, iritabilitate, lipsă de energie, depresie etc.Toate simptomele duc la concluzia că ar trebui efectuat screeningul deficitului de testosteron de către pacienţii cu infertilitate, osteoporoză, sindrom metabolic, infecţie HIV, pacienţi trataţi cu cortizol şi opiacee. Diagnosticul hipogonadismului trebuie să stabilească forma acestuia care poate fi primară, secundară sau mixtă, susține specialistul. Medicul a subliniat că hipogonadismul primar poate fi cauzat de sindroame genetice, radioterapie şi chimioterapie, traumatisme, boli auto-imune. În general, boala este favorizată de alcoolism, înaintarea în vârstă, infecţii cronice, corticoterapie, hepatită cronică, ciroză etc.„Tratamentul nu este recomandat pacienţilor ce prezintă risc de efecte adverse (cancer prostatic metastatic, cancer al glandei mamare, nodul sau induraţie prostatică nediagnosticată, simptome severe de tract urinar inferior, insuficienţă cardiacă congestivă instabilă clasa III şi IV”, a adăugat dr. Costea. Printre beneficiile pe care le poate avea tratamentul se numără: ameliorarea funcţiei sexuale, reducerea fanteziilor sexuale, creşterea receptivităţii la stimulii erotici, creşterea duratei şi frecvenţei erecţiilor nocturne, creşterea volumului ejaculării şi calităţii orgasmului, creşterea masei şi forţei musculare, reducerea masei grase, creşterea pilozităţii sexuale, ameliorarea energiei şi a sentimentului de bine etc.