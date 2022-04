Scorțișoara detoxifiază organismul și reduce glicemia

Totodată, acest condiment conține antioxidanți ce pot încetini procesul natural de degradare celulară și care reduc efectele nocive ale radicalilor liberi. Antioxidanții scorțișoarei previn depozitarea grăsimii în artere, ceea ce inhibă dezvoltarea bolilor cardiovasculare. Consumată în mod regulat, aceasta îmbunătățește digestia și favorizează eliminarea gazelor intestinale. Mai mult decât atât, stimulează pofta de mâncare, motiv pentru care este un leac eficient împotriva anorexiei. Un studiu a demonstrat că scorțișoara poate stimula funcțiile cerebrale, în special în cazul persoanelor în vârstă. În același timp, poate reduce inflamațiile și ameliora durerile, fiind foarte utilă pentru a trata simptomele artritei.





De exemplu, ceaiul de scorțișoară păstrează toate componentele active ale plantei, acestea nefiind alterate de prezența vreunui alt aliment. Având chiar abilitatea de a scădea glicemia, licoarea vă va reduce nivelul de insulină din sânge





Scorțișoara are o mulțime de beneficii pentru organismul uman, despre care unii oameni habar nu au. În primul rând, deține numeroase proprietăți antiinflamatorii și antiseptice. În plus, acest condiment vă poate ajuta să slăbiți, întrucât stimulează arderea grăsimilor. Specialiștii spun că, pe lângă faptul că este un ingredient minunat pentru deserturi, scorțișoara detoxifiază organismul, reduce glicemia, susține pierderea în greutate, reglează menstruația și tratează indigestia. Bogată în magneziu, fier, calciu, fibre și vitaminele B1 și C, scorțișoara poate fi folosită pentru a trata diareea, indigestia și balonarea, dar și pentru a stimula sistemul imunitar. În plus, poate fi indicată ca expectorant și adjuvant în tratarea afecțiunilor respiratorii.