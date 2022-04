Smoothie din fructe vă ajută să vă detoxifiați organismul

Băutura pe care v-o propunem conține ananas, castravete, măr, portocală. Ananasul este un fruct cu un conținut bogat de apă, enzime digestive și antioxidanți, deci o sursă excelentă de vitamine (A, B și C) și minerale, precum fier, magneziu și zinc. Acest fruct este compus în proporție de 85% din apă, drept pentru care este sărac în calorii și are efecte diuretice puternice. În plus, acesta îmbunătățește digestia, elimină paraziții intestinali și este unul dintre cei mai puternici aliați în combaterea celulitei și în arderea grăsimilor.





Castravetele este o sursă minunată de fibre, antioxidanți și substanțe alcaline. În același timp, specialișții susțin că este un diuretic puternic și reglează cantitatea de apă din organism, reducând inflamațiile. Mărul, în schimb, este un fruct bogat în pectină, o fibră alimentară care reglează tranzitul intestinal și ține sub control nivelul de colesterol. Aveți nevoie de o felie de ananas, jumătate de castravete, un măr verde, două linguri de gel de aloe vera, zeama unei portocale și jumătate de pahar de apă. Adăugați toate ingredientele în blender, inclusiv zeama de portocală. După ce ați obținut o băutură fină, serviți-o cât mai curând posibil





Unele persoane nu știu că există o mulțime de metode naturale care ajută la detoxifierea organismului, contribuind astfel la funcționarea sa optimă. Acestea stimulează, de asemenea, pierderea în greutate. Drept urmare, proprietățile și vitaminele ingredientelor incluse în unele smoothie-uri detoxifiante le transformă într-o alternativă minunată a detoxifierii, ajutând la ameliorarea balonării. În primul rând, însă, este necesar să știți că una dintre condițiile principale pentru a arde grăsimea și a obține un abdomen plat este funcționarea optimă a colonului. De fapt, colonul este cel care elimină toxinele, reglează nivelul de electroliți și absoarbe o mare parte din nutrienții necesari organismului. Acesta este uneori supraîncărcat cu toxine și nu se mai poate curăța singur. Din fericire, există câteva metode naturale care ajută la detoxifierea organismului.