Suplimentele cu sfeclă roșie furnizează o doză concentrată de nitrați, antioxidanți, fibre, vitamine și minerale esențiale precum potasiu, magneziu, fier și vitamina C. Acestea sunt recomandate, în general, pentru susținerea performanței sportive, sănătății cardiovasculare și altor funcții din organism. Potrivit specialiștilor, sucul de sfeclă este bogat în nutrienți. Cu toate acestea, el nu conține la fel de multe fibre precum suplimentele cu sfeclă roșie sub formă de pudră. Pentru a beneficia la maximum de nutrienți esențiali oferiți de această legumă, puteți lua în considerare includerea în alimentație a unui supliment pe bază de sfeclă, cum ar fi pudra din sfeclă roșie, conform verywell health.com. Adăugată într-un smoothie sau un suc, pudra poate fi o opțiune mai bună decât consumul sfeclei întregi.Valoarea nutrițională a unei lingurițe de pulbere pură de sfeclă roșie este aproape echivalentă cu a unei sfecle întregi. Medicii spun că suplimentele cu sfeclă roșie pot ajuta la reglarea tensiunii arteriale. Apoi, leguma la care facem referire stimulează producția de oxid nitric în organism. Acesta acționează ca un vasodilatator puternic, contribuind la relaxarea vaselor de sânge și la reducerea tensiunii arteriale. În plus, consumul de sfeclă roșie sau de suplimente poate susține memoria și concentrarea. Studiile susțin că suplimentele cu sfeclă roșie pot îmbunătăți performanța în activități de anduranță, cum ar fi alergarea, înotul și ciclismul. De asemenea, ele pot grăbi recuperarea după exerciții fizice.