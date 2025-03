Dolarii vechi, „retrogradaţi” la casele de schimb valutar. „Pierd lunar sume importante, nu e corect!”

Mulţi dintre navigatorii constănţeni, în special cei plătiţi în dolari americani, dar şi reprezentanţi ai mediului de afaceri ies adeseori în pagubă atunci când schimbă banii în moneda naţională. Dacă au ghinionul de a primi de la bancă bancnote emise în anul 2009 sau mai vechi de atât, iar suma este de ordinul miilor de euro, pierderea este deja semnificativă.Problema dolarilor vechi, aşa cum sunt cunoscuţi în vorbirea populară, mai exact a bancnotelor americane emise în 2009 sau în anii anteriori, ne-a fost semnalată de Florentina B., soţia unui navigator constănţean, exasperată că lună de lună pierde sume importante atunci când merge să schimbe banii în lei româneşti.„Soţul meu este plătit în dolari americani, aşa prevede contractul. Banca oferă un curs inferior celui de la BNR, aşa că am preferat să apelez la casele de schimb valutar. Dar, şi aici avem o surpriză neplăcută, atunci când am pus pe tejghea bancnote de 100 de dolari emise în anul 2009, pe care mi le-a furnizat banca cu care lucrează soţul meu. Fie nu mai schimbă asemenea bancnote, fie oferă un curs mai rău, oferind chiar cu 15 bani mai puţin decât pentru bancnote emise după 2009.Am întrebat operatorii bancari, de ce îmi plasează asemenea valută, dolari vechi. Răspunsul a fost acela că doar aşa au, că aşa primesc de la Banca Naţională. Nu mi se pare corectă asemenea practică, pentru că eu am nevoie de bani lună de lună, pentru plata ratelor, a cheltuielilor curente, casă, sănătate, educaţie”, a declarat, pentru ziarul „Cuget Liber”, Florentina B.Ceea ce i se întâmplă interlocutoarei noastre este valabil nu numai în cazul navigatorilor plătiţi în dolari - acesta este un fenomen specific Constanţei -, ci şi oamenilor de afaceri care încasează în dolari americani.Făcând socoteli, pierderile sunt într-adevăr semnificative. Să luăm un exemplu, pentru un navigator care are salariul lunar de 10.000 de dolari sau pentru un afacerist căruia îi este virată în cont o sumă similară pentru diverse servicii prestate. Luni, 17 martie 2025, BNR a cotat dolarul american la 4,56 lei. La casele de schimb valutar, dolarul se vindea cu 4,66 lei şi se cumpăra cu 4,56 lei, cu excepţia dolarului vechi, cotat la 4,40 lei. Aşadar, o diferenţă de 16 bani, ceea ce generează o pierdere lunară de 1.600 de lei.Fără soluţii pentru cei care au nevoie de cashDe la casele de schimb valutar, nu am primit, aşa cum era de aşteptat, vreo explicaţie. „Eu sunt o simplă angajată, respect regulile firmei la care lucrez şi atât. Nu pot face niciun comentariu”, a fost replica pe care am întâlnit-o frecvent.În schimb, surse din domeniu, bine documentate, spun că la mijloc ar putea fi un circuit bine pus la punct între bănci şi casele de schimb valutar.„Varianta oficială este aceea că bancnotele emise în 2009 sau mai vechi pot fi retrase oricând din circuit, fără avertismente în prealabil. Există acest risc, de a rămâne cu bani fără valoare, şi de aceea se oferă un curs mai mic la cumpărare. Nu exclud varianta unei înţelegeri între anumite bănci şi case de schimb valutar. Bineînţeles, nu am probe, pentru acest lucru sunt instituţii ale statului.Revenind la cei care se trezesc cu dolari vechi în mână. Îi pot folosi la cumpărături în Turcia, în Bulgaria, dar şi prin aceste ţări s-au înăsprit condiţiile. Sau pot face plăţi online ulterioare în aceeaşi monedă, pentru a evita schimbul fizic. Dacă omul are nevoie însă de cash, nu prea sunt soluţii”, au precizat sursele noastre.Cât despre poziţionarea Băncii Naţionale, aici lucrurile sunt cât se poate de clare. Surse din domeniu au precizat că BNR are atribuţiuni exclusiv în ceea ce priveşte moneda naţională şi nu poate influenţa în niciun fel politicile monetare ale băncilor comerciale.