Țelina oferă o senzaţie de vitalitate, prin acţiunea sa revigorantă

Beți acest amestec după fiecare masă. Deci, puteți consuma această legumă în diferite moduri, de la salată clasică, la supa de legume, sucuri, smoothie-uri, shake-uri sau infuzii. Studiile realizate au evidențiat că în 100 grame de ţelină se regăsesc doar 16 calorii. Vestea bună este că această cantitate poate fi adăugată într-o salată delicioasă, care conţine, de asemenea, 1,6 grame de fibre ce îmbunătăţesc detoxifierea organismului. Totodată, țelina vă oferă magneziu şi potasiu, două minerale ce stimulează sistemul urinar şi elimină excesul de lichide.





În caz că nu știați, țelina are o mulțime de beneficii pentru corp. În primul rând, ajută la scăderea în greutate și este un bun diuretic. Specialiștii spun că ea activează funcţionarea rinichilor şi este folosită în afecţiuni precum guta, pietrele la rinichi sau carenţele nutriţionale. Mulţumită acţiunii sale, toxinele negative care se acumulează în creier sunt eliminate. Mai mult decât atât, s-a dovedit că ţelina oferă o senzaţie de bunăstare şi vitalitate, prin acţiunea sa revigorantă. În plus, atunci când este amestecată cu morcovi sau roșii, spre exemplu, într-un smoothie sau suc, avantajele consumării acesteia se multiplică. Desigur, o puteţi, de asemenea, consuma sub formă de infuzie, dar, atenție, nu folosiți mai mult de zece grame la o cană de apă.