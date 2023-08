Țineți căpușele la distanță cu produse repelente care să vă protejeze!

Prevenția mușcăturii de căpușă este extrem de importantă pentru a evita posibilii agenți patogeni pe care acest parazit îi poate transmite la om. Atunci când vă petreceți timpul în zone cu multă verdeață, utilizarea de produse repelente, pe piele sau pe îmbrăcăminte/încălțăminte și obiectele care pot ajunge în contact cu căpușe (pături, cort, saci de dormit), poate ține la distanță căpușele.Cele mai potrivite produse repelente, susțin specialiștii, sunt cele pe bază de DEET, disponibile sub formă de spray, loțiuni, unguente, care se aplică pe piele, în zonele care ar putea intra în contact cu căpușele sau/și pe haine și încălțăminte. Acestea au un spectru larg de acțiune, ținând la distanță căpușele și scăzând riscul unei mușcături, dar eficiența nu este la fel de mare ca în cazul insectelor (țânțari, de exemplu). Potrivit dr. Oana Costin, se recomandă ca produsul să fie în concentrație de 20-30%, pentru a fi sigur și în același timp eficient. S-a observat că o concentrație mai mare de 30% nu oferă o protecție suplimentară. Mare atenție, însă, când folosiți aceste produse. Este foarte important să aveți în vedere următoarele: nu le aplicați pe sub haine sau pe leziuni ori inflamații la nivelul pielii; nu aplicați concomitent și produse de protecție solară; când ajungeți acasă, spălați zona unde ați aplicat produsul cu apă și săpun; substanța nu omoară căpușele, ci are doar acțiune repelentă (le ține la distanță).Academia Americană de Pediatrie recomandă aplicarea acestor produse începând cu vârsta de doi ani, iar concentrația nu trebuie să depășească 30%. De asemenea, nu o aplicați pe mâinile celor mici, din cauza riscului de a le introduce în gură. Apoi, evitați să aplicați aceste produse pe mâini, în zona ochilor și a gurii. Pentru aplicarea pe față a produselor sub formă de spray, puneți produsul întâi în palme, apoi întindeți-l pe pielea feței. În cazuri rare, poate provoca reacții adverse precum iritații ale pielii, alergii, reacții toxice, dar mai rar.Tot pentru a ține căpușele la distanță se pot folosi produse repelente pe bază de Permetrin, o substanță chimică sintetică, ce acționează în primul rând ca insecticid și acaricid, dar are și efect repelent împotriva insectelor și căpușelor. Produsele care au în compoziție această substanță activă se aplică exclusiv pe haine și încălțăminte, nu pe piele. Odată ce se usucă, ea devine inodoră și rămâne activă cel puțin două săptămâni după o singură aplicare, fiind rezistentă și la câteva spălări, întrucât aderă la material. Căpușele care intră în contact cu aceasta vor cădea, iar dacă sunt expuse mai mult timp, vor muri. Rețineți! Aplicarea spray-ului pe haine și obiecte se recomandă să se facă afară, iar după aplicare să se lase două ore să se usuce (patru ore dacă umiditatea aerului este ridicată).Pentru o protecție cât mai mare împotriva căpușelor, combinați produsele care conțin DEEA și Permetrin. Foarte populară este și utilizarea uleiurilor esențiale ca repelente, ca o alternativă la substanțele sintetice amintite, dar eficiența privind ținerea la distanță a căpușelor a fost insuficient testată pentru a putea trage concluzii definitive.