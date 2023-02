Uleiul de luminiță de seară are proprietăți antiinflamatoare

Ați folosit vreodată uleiul de luminiță de seară? El este extras din semințele unei plante și este adesea folosit pentru a ameliora simptomele sindromului premenstrual. Acesta conține vitamina E și acid gamma-linolenic sau Omega-6. Este dovedit științific faptul că uleiul de luminiță are proprietăți antiinflamatoare și este benefic în inducerea travaliului și a contracțiilor uterine. În plus, acizii conținuți sunt elemente care contribuie la modularea echilibrului inflamator la nivel sistemic. Acest lucru este dovedit de un studiu american. Datorită acestei proprietăți, riscul de a dezvolta patologii cardiovasculare poate fi redus. Deși unele studii sugerează că uleiul de luminiță de seară poate fi util împotriva sindromului premenstrual, există și alte obiceiuri care trebuie promovate în acest scop.Practicarea regulată a exercițiilor de forță ajută la prevenirea durerilor musculare și pierderii densității osoase și funcției motorii. În plus, ajută și la modularea mecanismelor inflamatorii. De asemenea, este esențial ca cerințele de micronutrienți esențiali să fie acoperite (cum ar fi mineralele). Fierul previne anemia, care poate agrava oboseala, zincul reduce incidența patologiilor infecțioase respiratorii, iar aportul de vitamina C este necesar pentru a îmbunătăți funcția imunitară. Atenție, însă! Specialiștii nu recomandă uleiul de luminiță de seară în următoarele condiții: epilepsie, sarcină, alăptare, schizofrenie, aport de medicamente pentru inimă.