Uleiul de măceşe este ideal pentru tenul sensibil sau iritat

Tratamentele naturiste pe bază de ulei de măceșe pot contribui la obținerea unui aspect plăcut al tenului, al părului sau al unghiilor. Potrivit specialiştilor, folosit corect, uleiul de măceșe poate asigura un ten ferm și neted, cu o culoare uniformizată și riduri fine diminuate. Mai mult decât atât, acesta conţine vitamine, acizi grași esențiali și antioxidanți care conferă un aspect sănătos și strălucitor oricărui tip de ten. Pe lângă efectele sale hidratante și regenerante, produsul susține și procesul natural de vindecare a pielii, fiind ideal pentru tenul sensibil sau iritat.În plus, susţin specialiştii, el poate fi folosit în diverse tratamente naturiste pentru ten, în special pentru zona sensibilă din jurul ochilor, pentru atenuarea liniilor fine, dar și pentru păr. Toate acestea în condiţiile în care uleiul de măceșe este bogat în vitamina A, B1, B2, B3, C, E, și în același timp conține și licopen, betacaroten, acizi grași, acid citric, acid oleic (Omega 3), acid linoleic (Omega 6) și acid palmitic.Totodată, măceșele au de 50 de ori mai multă vitamina C decât citricele, așa cum sunt lămâile sau grapefruitu