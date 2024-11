Tratamentele cu keratină asigură un efect fortifiant firelor de păr

Vopsitul și alte tratamente chimice, factorii de mediu neprietenoși, îndreptatul cu placa, toate acestea afectează părul și contribuie la deteriorarea sa. Atunci când acesta devine foarte tocit, produsele obișnuite de îngrijire fac față cu dificultate, sunt de părere specialiştii farmec.ro. De aceea, ei recomandă și anumite tratamente speciale, cu efect de reparare, iar un ingredient cheie în această privință este keratina. Această keratină reprezintă o proteină structurală care se poate găsi în păr, unghii, piele și alte organe. Aceasta oferă protecție țesuturilor, prevenind deteriorarea și ruperea lor.În plus, are o compoziție fibroasă și nu este solubilă în apă sau alte substanțe, ceea ce înseamnă că poate „îmbrăca” țesuturile într-un strat protector și poate facilita refacerea lor. Proteina la care facem referire este extrem de hrănitoare, asigurând un efect fortifiant asupra firului de păr. Astfel, ea poate contribui la repararea părului deteriorat. În plus, deoarece părul este întărit, nu se va mai rupe la fel de ușor. Fiind vorba despre un ingredient natural, tratamentele pentru păr cu keratină pot fi benefice în orice situație, pe orice tip de păr, dar în special pentru vârfurile despicate, cu un aspect tern, nesănătos și lipsit de strălucire.