Uleiul de pește și usturoiul pot reduce nivelul trigliceridelor din organism

În cazul în care medicul a descoperit în rezultatele analizelor de sânge valori mari ale trigliceridelor, este important să țineți cont de anumite strategii pentru a le reduce, printre care și administrarea unor extracte naturale. Înainte de toate, însă, trebuie să știți că acestetrigliceride sunt niște particule din sânge care transportă grăsimile și care sunt transformate în energie în organism, pentru a îndeplini anumite roluri. De exemplu, dacă o persoană nu își folosește mușchii după ce mănâncă, excesul de trigliceride va fi stocat sub formă de grăsime sau va fi depozitat în ficat. Mai mult decât atât, din cauză că trigliceridele mărite sunt un factor de risc pentru bolile cardiovasculare, accident vascular cerebral și obezitate, pentru diabet ori sindrom metabolic, este important să descoperiți acele substanțe care vă pot ajuta să scădeți valorile acestor particule. Potrivit specialiștilor, uleiul de pește (sursă bogată de Omega 3) ajută la scăderea trigliceridelor. În plus, produsul suprimă în mod eficient inflamația țesutului adipos și controlează anumite căi metabolice într-o manieră specifică, reducând trigliceridele serice. La rândul său, usturoiul este un alt aliat pentru scăderea trigliceridelor mărite și are numeroase beneficii, inclusiv faptul că poate să ajute la prevenirea afecțiunilor cardiovasculare.