Verificaţi-vă constant aluniţele! Preveniţi apariţia cancerului de piele

Evaluarea alunițelor poate fi un indicator important al sănătății pielii. Acesta este motivul pentru care multe persoane se prezintă la medicul dermatolog pentru a se asigura că nu au de ce să se îngrijoreze. Principalul motiv pentru care oamenii merg la control este că se tem de prezența unui tip de cancer cutanat.Dr. Mihaela Radu, medic specialist dermatovenerologie explică aspectele pe care trebuie să le urmăriţi atunci când vă autoevaluaţi alunițele și de ce este important să încurajaţi persoanele apropiate să meargă la controale de rutină. Aceasta precizează că melanomul nu dispare și nici nu se vindecă de la sine. Prin urmare, este important ca orice modificare a alunițelor să fie evaluată, pentru stabilirea unui diagnostic precoce și începerea tratamentului la timp.De fapt, controlul dermatoscopic anual al alunițelor este recomandat tuturor persoanelor. Acest lucru face posibil descoperirea precoce a melanomului cutanat pentru pacienții care vin regulat la control. Cu cât este depistat mai devreme în evoluție acest tip de cancer agresiv, cu atât ratele de supraviețuire și vindecare sunt mai mari.„Întâlnesc frecvent forme de melanom cutanat în stadiu avansat, mai ales la pacienții care nu obișnuiesc să-și examineze periodic alunițele. În aceste cazuri, după excizia chirurgicală, pacientul este îndrumat către medicul oncolog, care îi instituie tratament chimioterapic. Din păcate, în funcție de stadiul melanomului, supraviețuirea este destul de rezervată”, spune dr. Mihaela Radu.Orice aluniță nou apărută sau preexistentă, dar care și-a schimbat forma, mărimea (un diametru mai mare de 6 mm), culoarea, orice aluniță care este friabilă sau sângerează frecvent, orice aluniță care este însoțită de simptomatologie locală (prurit, senzație de arsură, înțepătură etc.) trebuie examinată prin efectuarea unei dermatoscopii. Cu ajutorul unui instrument medical numit dermatoscop, medicul reușește să vizualizeze alunița mărită de cel puțin zece ori. „Fiecare tip de aluniță sau cancer cutanat prezintă anumite caracteristici dermatoscopice. Iată motivul pentru care simpla examinare cu ochiul liber a alunițelor nu este suficientă, fiind necesară o analiză microscopică”, clarifică dr. Radu.Medicul a adăugat că cea mai des întâlnită greșeală a pacienților, care poate să-i coste viața, este refuzul de a îndepărta chirurgical o aluniță care este suspectă.În funcție de gradul de atipie identificat la dermatoscopie, medicul ia decizia dacă alunița trebuie îndepărtată chirurgical sau dacă este suficientă monitorizarea prin repetarea dermatoscopiei la un interval de 3-6 luni. „Singura metodă corectă de îndepărtare a unei alunițe suspecte este excizia chirurgicală cu margini de protecție, urmată de efectuarea examenului histopatologic. Există într-adevăr și alunițe benigne, cum sunt nevii dermici, care pot fi îndepărtați din considerente estetice fie prin metoda chirurgicală, fie prin arderea cu ajutorul laserului sau a electrocauterului”, explică dr. Radu. Totodată, există câteva lucruri pe care le puteți face pentru a reduce riscul de a dezvolta melanom, cel mai periculos tip de cancer de piele. Dr. Radu recomandă tuturor persoanelor examinarea anuală, indiferent dacă prezintă sau nu alunițe modificate. În plus, sfătuieşte pacienții să evite expunerea la radiațiile solare atunci când acestea au o intensitate puternică, să aplice creme cu factor de protecție, să-și protejeze pielea cu ajutorul unei vestimentații corespunzătoare (haine mai închise la culoare, pălării cu boruri largi, ochelari de soare etc.) și să aibă o alimentație sănătoasă.