Kinetoterapia postpartum (în lăuzie) are ca scop readucerea organismului femeii cât mai repede şi mai confortabil, la nivelul său estetic şi funcţional de dinaintea sarcinii. Specialiştii spun că programele de kinetoterapie postpartum scad incidenţa depresiei şi îmbunătăţesc semnificativ starea psihică. În plus, favorizează scăderea în greutate şi revenirea la indicele de masă corporală optim; cresc tonusul general; cresc nivelul de energie şi inducere a unei stări de bine; îmbunătăţesc tonusul muscular, tranzitul intestinal etc. Se recomandă alegerea unei activităţi sportive cu un grad scăzut de dificultate, pentru a evita disconfortul. De asemenea, se poate opta pentru pilates, yoga, fitness, cu menţiunea ca exerciţiile să fie adaptate stadiului de toleranţă la efort al fiecărei paciente în parte. Atenţie, însă! Toate antrenamentele vor trebui începute cu programe de încălzire, iar antrenorii vor urmări permanent posibilele semnale de alarmă ce trebuie discutate cu medicul ginecolog. Pacientele pot face cu încredere înot, hidrokinetoterapie sau aquagim, dar este încurajat şi ieşitul în natură, cu secvenţe de mers, mers rapid, jogging uşor.