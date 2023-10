Tai Chi, exercițiul care ameliorează simptomele bolii Parkinson

Un nou exercițiu care poate ajuta la încetinirea simptomelor bolii Parkinson timp de mai mulți ani a fost descoperit de cercetători. Este vorba despre exercițiul Tai Chi. Cei care au practicat această artă marțială de două ori pe săptămână au avut mai puține complicații. Practicanții au avut, astfel, o calitate mai bună a vieții față de cei care nu au practicat Tai Chi.Potrivit experților, rezultatele confirmă studiile anterioare privind beneficiile exercițiilor fizice pentru cei care suferă de Parkinson, o boală progresivă a creierului care duce la tremurături și la încetinirea mișcărilor și care încă nu are vindecare.Tot în acest grup s-au înregistrat mai puține căderi, mai puține dureri de spate și amețeli, iar problemele de memorie și de concentrare semnalate au fost, de asemenea, mai puține decât în celălalt grup. În plus, s-au îmbunătățit somnul și calitatea vieții. Tai Chi este un exercițiu tradițional chinezesc care combină mișcările lente și blânde cu respirația profundă și relaxarea. Organizația caritabilă Parkinson's UK descrie Tai Chi ca fiind o activitate fizică de intensitate redusă care poate „ajuta la îmbunătățirea stării de spirit și la o viață mai bună”.Peste 10 milioane de persoane au fost diagnosticate până acum cu boala Parkinson, la nivel mondial. Afecțiunea neurodegenerativă nu se vindecă, dar, dacă este depistată devreme, poate fi ținută sub control cu ajutorul tratamentului.Boala este asociată de obicei cu pierderea funcției motorii. Apar tremurături la nivelul membrelor, rigiditate musculară sau probleme de echilibru, dar, pe măsură activitatea motorie se reduce, are loc și o degradare la nivelul corzilor vocale, diafragmei și plămânilor.