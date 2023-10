Zmeura - o sursă bogată de fibre dietetice și antioxidanți

Vă place zmeura? Aceste fructe au un conținut scăzut de calorii și grăsimi, dar constituie o sursă bogată de fibre dietetice și antioxidanți. Totodată, 100 grame de zmeură conțin doar 52 de calorii, dar asigură 6,5 g de fibre (16% din aportul zilnic recomandat). În același timp, zmeura are un nivel semnificativ ridicat de substanțe fitochimice și acid salicilic. Studiile arată cum compușii antioxidanți din aceste fructe de pădure joacă un potențial rol în vindecarea cancerului, împotriva îmbătrânirii, a inflamației și a bolilor neurodegenerative. De asemenea, ea este o sursă excelentă de vitamina C, care este, de asemenea, un puternic antioxidant natural. În principiu, 100 grame furnizează 26,2 mg sau aproximativ 33% din doza zilnică recomandată. În acest sens, consumul de fructe bogate în vitamina C ajută organismul uman să dezvolte rezistența la agenții infecțioși, să contracareze inflamațiile și să anihileze radicalii liberi nocivi.În plus față de antioxidanții menționați mai sus, este bogată și în multe alte substanțe antioxidante, compuși ce acționează ca protector împotriva radicalilor liberi obținuți din utilizarea oxigenului și a speciilor reactive de oxigen. Vestea bună este că micuțele fructe roșiatice conțin o cantitate importantă de minerale precum potasiu, mangan, cupru, fier și magneziu. Potasiul este o componentă importantă a fluidelor celulare și corporale și ajută la controlul ritmului cardiac și al tensiunii arteriale. Manganul este utilizat de organism ca și co-factor pentru enzimele antioxidante, iar cuprul este esențial în producerea de globule roșii. Toate sunt bogate în grupul complex de vitamine B și vitamina K, care ajută organismul în metabolismul carbohidraților, proteinelor și grăsimilor.