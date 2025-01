Vinul roșu vă protejează neuronii de efectele procesului natural de îmbătrânire

Potrivit studiilor, ingredientele active care se regăsesc în vinul roșu (mai ales resveratrolul) pot proteja neuronii de efectele procesului natural de îmbătrânire. Mai mult decât atât, cercetătorii sugerează că efectul pe care îl are vinul roșu, din acest punct de vedere este echivalent cu cel obținut prin dietă restrictivă și sport. Totuși, vinul roșu rămâne un subiect controversat în atenția cercetătorilor, iar de cele mai multe ori medicii afirmă că nu puteți extrapola beneficiile acestuia pentru sănătate, mulți dintre longevivii sănătoși care îl consumă având, în general, un stil alimentar divers și echilibrat, de tipul celui mediteranean, de exemplu.Resveratrolul se mai regăsește în concentrații mari și în alimente precum strugurii roșii și alunele.Un alt studiu a arătat că resveratrolul din vinul roșu, dar și din alte surse poate încetini modul în care îmbătrânirea afectează creierul. Neuronii sunt conectați între ei prin sinapse, și, în medie, un neuron are peste o mie de legături sinaptice cu alți neuroni. Aceste sinapse sunt esențiale, mai ales pentru mișcările voluntare, care nu pot fi efectuate altfel. Din păcate, pe măsură ce înaintați în vârstă, juncțiunile neuromusculare se degradează. Bineînțeles, este contraindicat să consumați vin roșu în cantități foarte mari cu scopul de a oferi protecție neuronală împotriva îmbătrănirii, întrucât alcoolul în cantități mari are efecte devastatoare asupra creierului, ficatului și a întregului organism. În plus, consumul de alcool favorizează stresul oxidativ și problemele ce apar odată cu acesta, mai ales îmbătrânirea prematură și riscul crescut de afecțiuni cronice.