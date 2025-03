3.300 de persoane și-au exprimat așteptările de la noul proiect propus de compania IULUS la Constanța. Spune și tu pe constanța365.ro: ce-ți dorești?

„Constanța merită acest proiect, este unul din cele mai frumoase orașe ale țării”, „proiectul poate transforma Constanța într-o metropolă europeană modernă la potențialul meritat al orașului”, „îmi doresc cât mai multă verdeață, copaci, spații verzi unde se pot face sesiuni de yoga, alergare sau pur și simplu dans”, „unirea parcului gării cu noul parc ar fi o idee excelentă, poate și printr-o pistă de biciclete”, sunt câteva dintre gândurile comunității primite pe platforma www.constanta365.ro. Până acum, peste 3.300 de persoane le-au transmis reprezentanţilor IULIUS ce așteaptă de la proiectul de regenerare urbană propus de companie, pentru a susține Constanța să devină o destinație activă și atractivă 365 de zile pe an. Tu ce îți dorești pentru orașul tău?Constanța, oraș cu o istorie bogată și cu un important potențial de dezvoltare, poate beneficia de cea mai amplă transformare urbană de până acum. Proiectul propus de IULIUS, o investiție de peste 800 de milioane de euro, va revitaliza 38 de hectare de teren industrial neutilizat și poluat, aflat în centrul orașului, și îl va reintegra în peisajul urban ca un spațiu modern, verde, dinamic și accesibil comunității.Pentru că orașul prinde viață doar prin oamenii săi, 3.300 de constănțeni au intrat deja pe www.constanta365.ro și și-au exprimat dorințele și așteptările de la noul proiect. Cele mai multe opinii evidențiază nevoia de spații verzi și zone de relaxare, urmate de spații pentru evenimente culturale și recreative, restaurante și cafenele, zonă de retail cu branduri noi, dar și spații de joacă pentru copii. În plus, constănțenii își doresc soluții moderne pentru mobilitate, parcări bine integrate, infrastructură accesibilă, facilități sportive, clădiri office clasa A care să atragă companii internaționale, spații de coworking, aquapark.„Spațiile verzi au dispărut complet din Constanța și acest lucru a dus la scăderea calității vieții aici. Plus că în sezonul rece nu sunt activități de făcut, o grădină botanică, un patinoar permanent, o piscină interioară cu câteva tobogane ar fi câteva idei. Și parcări subterane pentru a nu pierde spațiul cu ele, plus confortul de a nu avea mașina înghețată/încinsă”, este părerea Marinei (34 ani).„Constanța duce lipsă de verde și de spații culturale. Nu ar strica o grădină botanică și un Mina Museum, cu arta imersivă, ca cel din București”, crede Laura (48 ani).„Aveți un proiect îndrăzneț și modern! Îmi place! Poate transforma orașul Constanța într-o metropolă europeană modernă la potențialul destul de meritat al Constanței. Din punctul meu de vedere ar trebui: mai puține mașini, mai multe biciclete, mai puțină poluare, mai multe parcuri, mai multă «verdeață» în acest oraș, mai mulți copaci și spații verzi, spații mai largi între construcții, mai multe locuri de joacă pentru copii, mai multe piste de biciclete, mai multe camere de supraveghere pentru o mai bună siguranță a constănțeanului”, ne-a transmis Ionel (40 ani).„Clădiri office destinate firmelor de IT și nu numai, pentru stimularea industriei și crearea de noi locuri de muncă”, este ceea ce-și dorește Robert (26 ani).„Constanța duce lipsă de unele tipuri de divertisment. Sunt puține activități de făcut atunci când e urât afară sau ai epuizat deja mersul la mall sau la plajă”, este părerea Andreei (26 ani).„Spațiile de coworking în Constanța sunt foarte limitate și acestea ar facilita o desfășurare mai accesibilă și mai modernă pentru businessurile locale”, este mesajul lui Lucian (21 ani).„Le mulțumim tuturor celor care și-au exprimat așteptările de la proiectul de reconversie urbană propus de compania IULIUS și așteptăm cât mai multe idei despre cum vă doriți să arate Constanța de mâine. Fiecare idee contează în această transformare și în conturarea viitorului orașului. Intră pe www.constanta365.ro și hai să dezvoltăm împreună Constanța ca o destinație activă, verde și atractivă tot anul!”, au declarat reprezentanţii companiei.Viziunea pentru Constanța, un oraș activ 365 de zile pe anCel mai amplu proiect de regenerare urbană din România, cu o investiție de peste 800 de milioane de euro, redefinește inima Constanței printr-o viziune dezvoltată de Foster + Partners, unul dintre cele mai prestigioase birouri de arhitectură din lume, aflat pentru prima dată în România prin parteneriatul cu IULIUS. Această transformare se bazează pe studii de piață și consultări cu reprezentanți ai mediului civic, educațional, de business, cultural și instituțional, conturând un proiect integrat care va aduce:-un hub de business cu clădiri office clasa A, pentru atragerea companiilor internaționale și crearea de noi oportunități de carieră-parcuri și spații verzi – amenajate cu sute de arbori maturi, care creează un cadru natural relaxant și devin un hub al comunității-grădină botanică – spațiu educațional și recreativ, accesibil în orice anotimp-funcțiuni culturale și educaționale - care să susțină inițiativele locale, dezvoltarea mediului universitar și să diversifice oferta pentru petrecerea timpului liber-entertainment și edutainment – concepte inovatoare, în premieră regională și națională, care poziționează Constanța ca destinație turistică activă pe tot parcursul anului și oferă locuitorilor experiențe de recreere și distracție-centru de evenimente – spațiu dedicat conferințelor, spectacolelor, expozițiilor și festivalurilor-aqua park-retail – un mix complet de servicii, branduri și facilități care sprijină mediul antreprenorial local și răspund cerințelor comunității-fresh market dedicat producătorilor locali-facilități sportive și de recreere-funcțiuni și servicii de utilitate publică-conectivitate și mobilitate – soluții integrate pentru pietoni, bicicliști și autoturisme, aliniate strategiilor de regenerare urbană, care facilitează accesul în zona Anghel Saligny și conectarea proiectului cu restul orașului.Despre IULIUSIULIUS este dezvoltator și operator specializat în ample proiecte mixed-use de regenerare urbană din România, cu o experiență de peste 25 de ani în real estate și cu o prezență în patru mari orașe din țară – Iași, Timișoara, Cluj-Napoca și Suceava.Portofoliul său cuprinde peste 310.000 mp de retail închiriabili, în două proiecte mixed-use de regenerare urbană (Palas Iași și Iulius Town Timișoara), singurele de acest tip din țară, rețeaua națională de shopping mall-uri regionale (Iulius Mall – Iași, Cluj-Napoca și Suceava) și două proiecte de proximitate Family Market în Iași. Proiectele sunt lidere de piață la nivel regional și înregistrează anual peste 70 de milioane de vizite.Totodată, compania IULIUS s-a impus drept unul dintre cei mai activi dezvoltatori și operatori de spații office clasa A, construind, sub brandul United Business Center, poluri regionale de business și comunități creative multinaționale în trei centre universitare importante ale României – Iași, Timișoara și Cluj-Napoca. În total, 15 clădiri verzi, cu o suprafață totală de peste 242.000 mp închiriabili, printre care și cea mai mare clădire de birouri din România – Palas Campus - în care sunt prezente pesteProiectele IULIUS sunt concepte sustenabile, singurele care integrează grădini urbane ample, aducând natura în mijlocul orașelor, între oameni.