OrașeRenăscute de IULIUS: Proiectele de regenerare urbană sunt vitale pentru orașe, pentru că atrag resursele necesare pentru dezvoltarea lor continuă

Regenerarea urbană reprezintă un element esențial în revitalizarea orașelor din România, o țară care caută să își redefinească spațiile publice pentru a se adapta cerințelor contemporane. Cu o creștere necontrolată a comunităților urbane și presiuni tot mai mari asupra infrastructurii existente, nevoia de soluții inovatoare și sustenabile devine imperios necesară. Din această perspectivă, specialiști de talie internațională, urbaniști, arhitecți și sociologi atrag atenția asupra importanței reconfigurării zonelor abandonate și subutilizate pentru a reda orașele oamenilor și a îmbunătăți calitatea vieții.Compania IULIUS, recunoscută drept un pionier al regenerării urbane în România, promovează în mod constant conceptul de reconversie și dezvoltare integrată în proiectele sale, redefinind spațiile urbane și contribuind la revitalizarea acestora.Pentru a crește gradul de conștientizare cu privire la orașele durabile și sustenabile, IULIUS, alături de experți, a desfășurat campania „#OrașeRenăscute”. Aceasta a fost recunoscută la nivel internațional, obținând premiul „Best Campaign Supporting the Cities to be Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable” în cadrul competiției „Eventiada 2021”, pentru contribuția excepțională la promovarea regenerării urbane.Unul dintre specialiștii implicați în campanie, Grațian Mihăilescu, fondatorul comunității de experți pasionați de dezvoltarea sustenabilă a orașelor, Urbanize Hub, declara: „Regenerarea urbană este un concept inovator pentru România, dar foarte cunoscut în vestul Europei. Deja vedem din ce în ce mai multă lume vorbind despre povești de succes din orașe precum Cluj, Iași, Timișoara sau Sibiu, iar acest lucru ne bucură, pentru că aceste povești pot inspira și alte orașe. Cred cu tărie că în următorii 10 ani orașele din România care vor pune accent pe ecosistemele urbane colaborative vor fi acelea care se vor regenera și transforma cel mai rapid”.Un model de regenerare pentru RomâniaUn exemplu de succes al regenerării urbane în România este proiectul mixed-use Palas Iași, realizat de compania IULIUS, care a transformat zona din jurul Palatului Culturii într-un spațiu dinamic și atractiv. Această dezvoltare a reușit să îmbine arhitectura contemporană cu respectul pentru patrimoniul istoric, demonstrând astfel că dezvoltarea modernă poate coexista armonios cu valorile locale. Arhitectul Dragoș Ciolacu, parte din demersul „#OrașeRenăscute”, observa: „La Iași, proiectul Palas a demonstrat că putem găsi acel echilibru între păstrarea valorilor istorice și crearea unui spațiu urban modern, practic și reprezentativ. Este un exemplu despre cum regenerarea poate însemna mai mult decât modernizarea infrastructurii – poate însemna crearea unui mediu integrat care să ofere locuitorilor și turiștilor deopotrivă o experiență completă, într-un spațiu ce îmbină cultura, funcționalitatea și atractivitatea economică.”În această direcție, Raluca Munteanu, director de dezvoltare IULIUS, subliniază viziunea companiei de a merge dincolo de simpla reconstrucție fizică, punând accent pe crearea unui mediu urban care răspunde dorințelor comunității și stimulează regenerarea sustenabilă: „Proiectele noastre au răspuns la nevoia de infrastructură, de degrevare a traficului, de creare de parcaj în centrul orașului, foarte importante, pentru că nu existau. Au răspuns la nevoia de a consolida companiile și de a atrage investitori și la nevoia de a securiza talentul. Eu asta cred că au făcut proiectele Palas Iași și Iulius Town Timișoara”.Inspirată de succesul Palas Iași, compania IULIUS a aplicat aceeași abordare integrată și în proiectul Iulius Town Timișoara, un hub economic, social și cultural care a transformat orașul într-un pol de atracție pentru întreaga regiune de Vest a țării.Arhitectul timișorean Radu Radoslav , profesor universitar, urbanist, unul din experții integrați în campanie, aducea în prim-plan transformările prin care a trecut Timișoara în ultimele decenii. „Dacă luăm un oraș ca Timișoara, după 1990, situația era așa: erau foarte multe zone industriale în cadrul orașelor. Din punctul de vedere al spațiilor comerciale, aveam cam de 10 ori mai puține decât în Europa, din punctul de vedere al locuințelor, situația era destul de proastă, nu aveam niciun birou de categoria A, așa că eram total nepregătiți”, a declarat fostul arhitect al Timișoarei, Radu Radoslav.Astăzi, însă, datorită proiectului de regenerare urbană Iulius Town, Timișoara beneficiază de peste 80.000 mp spații de birouri clasa A, unde își au sediile 60 de companii, unde lucrează 10.000 de angajați, dar și de spații verzi extinse, clădiri cu funcțiuni publice, un centru urban modern, care îmbină facilități culturale, comerciale și de entertainment într-un mod armonios.Spații centrate pe oameniPentru a transforma orașele României în spații mai atractive și funcționale, IULIUS colaborează cu experți de renume, care își dedică activitatea dezvoltării unor strategii de urbanism integrat și de viitor. Unul dintre specialiștii pe a căror expertiză s-a bazat campania „#OrașeRenăscute”, Marcel Heroiu, specialist în dezvoltare urbană la Banca Mondială, declara că: „Proiectele de regenerare urbană sunt vitale pentru orașe, pentru că atrag resursele necesare pentru dezvoltarea lor continuă. În mod evident, un oraș atractiv este un oraș care atrage oameni, investiții și turiști. De exemplu, Iașul, prin proiectul Palas Iași, a trecut printr-un proces de transformare urbană mult mai profund decât celelalte orașe. Centrat în jurul Palatului Culturii, proiectul mixed-use aduce în inima Iașului o zonă verde extinsă, un amfiteatru dedicat evenimentelor culturale, clădiri office, dar și o zonă de retail generoasă”.Pentru ca astfel de proiecte să aibă un impact durabil, dezvoltările de regenerare urbană pe care compania IULIUS le realizează pun accent pe diversitatea demografică și specificul fiecărui oraș. În acest context, sociologul Barbu Mateescu atrăgea atenția asupra provocării de a păstra tinerii în orașele universitare după terminarea studiilor. „Este posibil să ai un oraș care atrage o persoană în perioada studenției și, totuși, să o piardă ulterior. Un oraș poate excela ca centru universitar, oferind oportunități de carieră și distracție, însă, pe măsură ce nevoile individului evoluează, acesta poate căuta un mediu mai potrivit pentru întemeierea unei familii sau pentru dezvoltarea unei cariere pe termen lung”, spune sociologul Barbu Mateescu.Această dinamică subliniază nevoia ca proiectele de regenerare urbană să creeze un mediu atractiv pentru toate etapele de viață, pentru ca orașele să devină centre de studiu sau de carieră, dar și locuri în care oamenii să-și dorească să rămână pe termen lung. Proiectele dezvoltate de IULIUS, precum Palas Iași și Iulius Town Timișoara, reușesc să rețină tinerele talente prin crearea unui mediu economic stabil și prosper, care atrage companii internaționale și naționale de renume.Constanța, viitorul „#OrașRenăscut” din portofoliul IULIUSExtinzând viziunea de revitalizare urbană care a transformat orașe precum Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, IULIUS dezvoltă la Constanța primul proiect de regenerare urbană din regiune, pe terenul platformei Nord a companiei Oil Terminal.Proiectul va transforma o zonă neutilizată de peste un deceniu într-un nou centru urban, aducând beneficii pe termen lung comunității și economiei locale. Cu o suprafață de 38 de hectare, terenul care a găzduit în trecut hidrocarburi petroliere va deveni cel mai mare proiect de regenerare urbană din România, integrând spații verzi generoase, o grădină botanică, clădiri office, facilități de retail și entertainment, dar și soluții inovatoare pentru mobilitate sustenabilă.În concordanță cu filosofia de regenerare urbană promovată de IULIUS, proiectul din Constanța se concentrează pe revitalizarea orașului, construind un hub care răspunde nevoilor locuitorilor, atrage investiții și susține dezvoltarea sustenabilă pe termen lung.