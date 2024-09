Cum îmbogățesc proiectele mixed-use viața comunităților cu experiențe diverse și accesibile

Centrele comerciale au fost dintotdeauna puncte de întâlnire pentru shopping și experiențe gastronomice, dar ultimii ani ne-au arătat că-și pot extinde rolul, devenind scene culturale și promotori ai unor evenimente de amploare. News.ro a arătat cum proiectele Iulius au devenit cei mai mari organizatori de evenimente în orașele în care sunt realizate, totul pentru a oferi experiențe care îmbogățesc viața comunității. În funcție de sezon și de preferințele comunității locale, proiectele Iulius se reinventează constant, aducând în inima orașului o gamă variată de evenimente. Odată cu investiția pe care a anunțat-o la Constanța, care ar urma să includă spații comerciale, de birouri, culturale și de divertisment, dar și un parc amplu, de astfel de spații atât de active în ceea ce privește oferta de evenimente disponibile va beneficia și orașul de malul mării.Un carusel pentru copii, vara, sau un patinoar, iarna, sau o expoziție de artă imersivă pot fi noile ancore care creează emoție și cresc traficul. Iar evenimentele sunt cele mai gustate experiențe la mall și completează agenda cultural-artistică a orașelor, în unele situații devenind chiar principala scenă urbană pentru astfel de manifestări. Cum se întâmplă în cazul Palas Iași, primul proiect de regenerare urbană implementat de grupul Iulius și cel mai popular centru de shopping din afara Capitalei, cu un trafic anual de peste 22 de milioane de vizite. Palas Iași a devenit cel mai vibrant loc din oraș și din regiune nu doar datorită ofertei generoase de retail – un mix bogat de branduri luxury și mass market – ci mai ales datorită evenimentelor organizate aici încă de la inaugurarea de acum 12 ani.„Fără lipsă de modestie, credem că în România am fost pionieri pe segmentul evenimentelor organizate în malluri şi continuăm să inovăm pentru că știm că publicul își dorește cele mai valoroase modalităţi de petrecere a timpului liber. Iulius are avantajul de a fi investit milioane de euro în grădini, care au devenit veritabile scene urbane şi locul unde se petrec manifestări de amploare, care adună public de toate vârstele. De multe ori, oamenii își setează agenda în funcție de evenimentele pe care le organizăm la Palas Iaşi sau la Iulius Town Timișoara, indiferent de anotimp, iar cele mai apreciate manifestări sunt cele în aer liber”, explică Roxana Cruceanu, Group Event Manager Iulius.Grădinile Iulius se animă în special în sezoanele calde, atunci când au loc evenimente diverse, de la festivaluri de street food, competiţii sportive, cinema în aer liber, târguri tematice, până la teatru de păpuşi şi multe activităţi pentru copii, campionate de esports, întâlniri de yoga şi chiar concerte de muzică clasică. Iarna, patinoarele sunt pline, la fel şi caruselurile pentru copii.Iulius organizează şi manifestări majore, relevante la nivel naţional, care aduc public din Capitală şi din marile oraşe, cum este, în fiecare lună mai, Romanian Creative Week, cel mai important eveniment dedicat industriilor creative din UE.Impactul asupra performanţei. Cifre relevanteAntrenarea publicului în manifestări culturale, de lifestyle, tehnologie, artistice are rezultate pe măsură: un trafic ridicat şi performanţe financiare în creştere.În cazul specific analizat de noi, rezultatele proiectelor Iulius se datorează şi focusului pe organizarea de evenimente. Potrivit Profit, grupul Iulius s-a situat, anul trecut, pe a doua poziţie la nivel naţional, cu rezultate cu 7,7% mai mari decât în 2022 şi cu profit pe toată linia.Proiectul de regenerare urbană Iulius Town Timişoara, o investiţie de 442 milioane de euro, inaugurat în 2019, este pe poziţia a treia în topul naţional al mallurilor. În 2023, acesta a avut o cifră de afaceri pe segmentul de retail de 41,63 milioane euro, cu 3,97% mai mare decât în 2022. Zona comercială a Palas Iaşi urmează la scurtă distanţă, pe poziţia a patra în top, cu afaceri de 35,78 milioane de euro în 2023, cu 9,79% mai mari decât în 2022, iar Iulius Mall Cluj se clasează pe poziţia a şasea, cu 33,8 milioane de euro, în creştere cu 9,32% faţă de 2022.Evoluţia comportamentului de shopping al consumatorilor a trecut prin mai multe etape în ultimii ani, intreresul pentru mall migrând de la destinaţie preponderent de cumpărături în zona fashion, la destinaţie food şi, nu în ultimul rând, de entertainment. Din acest motiv au avut de câştigat operatorii care au dezvoltat proiecte mixte, cu funcţiuni multiple.„Proiectele ample au capacitatea de a acomoda mai rapid transformările survenite în comportamentul de consum. Noi avem sub aceeaşi umbrelă mallul, clădirile de birouri şi mai ales grădinile urbane, care sunt parcuri mutifuncţionale – locuri de promenadă, de stat pe iarbă, de joacă, de socializare datorită restaurantelor orientate spre parc, dar mai ales locurile unde au loc evenimente variate. Aşa se explică faptul că reuşim să ne menţinem relevanţa faţă de public”, a mai spus Roxana Cruceanu.Astfel de proiecte mixte sunt pe cale să apară şi la Cluj şi Constanţa, unde Iulius şi-a anunţat intenţia de a construi noi proiecte de regenerare urbană.Ce evenimente urmează la Iulius, în toamna 2024La începutul verii, Iulius a adus la Iaşi, în premieră, ediţia itinerantă a Museum of Immersive New Art (MINA). Spaţiul senzorial a staţionat, timp de 3 luni, în parcarea Palas Campus, proiect de birouri aflat în proximitatea ansamblului mixed-use Palas. „Avem patru proiecte de retail marca Iulius în Iaşi, dar am făcut o alegere îndrăzneaţă în selectarea locaţiei expoziţiei, în sensul în care nu te-ai aştepta să mergi la un eveniment cultural într-o clădire de birouri. Însă ştiam că Palas Campus atrage un anumit tip de public, unul care doreşte să aibă parte de experienţe altfel şi aici mă refer atât la corporatiştii care lucrează în clădire, cât şi la cei care apreciază proiectul şi atmosfera relaxată a locaţiilor din zona de retail”, a completat Roxana Cruceanu.Iar pariul a fost câştigător, peste 40.000 de persoane, multe venite special din afara Iaşului, au admirat expoziţiile imersive 360º spectaculoase dedicate pictorilor Vincent Van Gogh, Gustav Klimt sau lumii Cosmosului.Tot aici urmează 3 spectacole inedite: [IN BETWEEN], pe 10 septembrie, spectacol care combină dansul contemporan, acrobaţiile şi noile media într-un basm hi-tech; MultiSenzorial - două concerte Sonore String Quartet, pe 11 septembrie, în care publicul este invitat, sub strălucirea a mii de lumânări şi a proiecţiilor imersive, să asculte Queen şi Abba, respectiv Coldplay şi Imagine Dragons.Proiecţiile MINA Pop-Up mai pot fi văzute până pe 15 septembrie, ulterior MINA Pop-Up va ajunge la Iulius Town Timişoara, în perioada 4 octombrie 2024 – 7 ianuarie 2025.Tot în septembrie, la Palas Iaşi sunt programate concerte ale Filarmonicii „Moldova Iaşi”, competiţii sportive, o expoziţie cu animale marine animatronice, târguri tematice. Între 20 - 22 septembrie, parcul va fi, pentru al doilea an, capitala retro a petrecerii în aer liber, cu ocazia DISKOteka Festival.În primul weekend în septembrie, Iulius Town Timişoara aniversează 5 ani, iar printre surprizele pregătite se numără şi Street Food Festival, cu muzică live, preparate delicioase, relaxare în aer liber, dar şi concerte The Motans, Moonlight Breakfast şi stand-up comedy. Iar pe 10 septembrie, comunitatea IT din Timişoara se va reuni la Iulius Town, la deja tradiţionala petrecere Banat IT Autumn BBQ.