Constanța, pe "drumul" regenerării urbane. IULIUS va oferi orașului o nouă dinamică

În România, compania IULIUS, dezvoltator și operator specializat în ample proiecte mixed-use de regenerare urbană, are în portofoliu dezvoltări emblematice în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, iar acum Constanța este următorul oraș în strategia sa de dezvoltare, pentru care propune cel mai mare proiect de reconversie urbană din România. Investiția este estimată la 800 milioane de euro și presupune crearea unui ansamblu mixt pe un teren unde compania Oil Terminal a avut spații de depozitare a produselor petroliere, acum mai bine de zece ani. Despre atuurile orașului și motivația din spatele acestei investiții am vorbit cu, Director Dezvoltare IULIUS.

-Alegerea unui oraș pentru o investiție pe modelul Palas Iași sau Iulius Town Timișoara, cele mai ample investiții de regenerare urbană din portofoliul nostru, este un proces complex, ce necesită o cercetare detaliată, în principal, pe două elemente cheie: potențialul orașului și potențialul sitului unde va fi dezvoltat proiectul. Dacă este să vorbim despre potențialul orașului, Constanța este un oraș cu resurse importante, are legături economice mult mai diversificate decât alte orașe din România, o infrastructură majoră bine pusă la punct care-l face ușor accesibil pe mare, pe uscat și prin aer, este hub-ul turistic preferat al românilor, dar are și una dintre cele mai dinamice zone metropolitane din România. Calitatea sa de destinație turistică nu este de neglijat, firește, însă, în ceea ce ne privește, considerăm atrăgător orașul în primul rând din perspectiva tuturor lucrurilor care mai sunt încă de realizat. Aș putea să spun că rapoartele realizate de Banca Mondială au fost esențiale pentru noi în alegerea Constanței drept următorul oraș în care să construim o destinație personalizată pe nevoile comunității de aici. Constanța, fiind cel mai urbanizat județ din țara noastră, cu peste jumătate de milion de locuitori în orașe, are nevoie de o infrastructură de business pe măsură, pentru a menține în oraș forța de muncă înalt calificată și, credem noi, de mai multe oportunități de petrecere a timpului liber, de mai multe spații verzi, de mai multe experiențe care să îi dea o și mai mare vitalitate culturală.

-Sunt multe principii pe care le folosim, cele mai importante dintre ele fiind, firește, nevoile comunității în care realizăm proiectul. Degeaba construiești un proiect de sute de milioane de euro, dacă el nu răspunde unor nevoi concrete. În cazul de față, însă, considerăm că propunerea unui proiect reprezintă și o bună oportunitate de a susține tranziția Constanței la neutralitate climatică și dezvoltarea unui proiect ce respectă principiile New European Bauhaus. Schema propusă are drept pilon facilitarea transportului verde, reducând distanțele dintre diferite colțuri ale orașului. Tot în susținerea tranziției vine și intenția de a planta mii de copaci într-o zonă unde nu era nimic, realizarea de clădiri nZEB (Nearly Zero Energy Building) după un concept urbanistic și arhitectural inovator. În orice proiect mixed-use este importantă dezvoltarea de facilități de proximitate, ce vor reduce nevoia oamenilor ce locuiesc în zonă de a se deplasa pentru a accesa aceste facilități în alte colțuri ale orașului.