Fericirea urbană, concept în jurul căruia se dezvoltă proiectele mixte

Odată cu accesul la informație, ușurința cu care putem trece granițe în zilele noastre și dezvoltarea tehnologiei, călătoriile devin mai accesibile, iar curiozitatea față de alte locuri crește, ducând la o dorință tot mai mare de a avea acces la experiențe noi. Această dorință de descoperire este strâns legată de latura culturală, care joacă un rol esențial în menținerea identității și coeziunii comunităților.Strategiile de dezvoltare regionale și locale integrează ca actor activ sectorul cultural, de la promovarea patrimoniului, dezvoltarea infrastructurii culturale și a serviciilor, stimularea turismului, până la încurajarea parteneriatelor între sectorul cultural și cel privat, dar și susținerea educației. În aceeași direcție contribuie și organizarea de evenimente culturale, artistice sau care impulsionează socializarea și dezvoltă sentimentul de apartenență. Astfel de activități au un impact considerabil asupra dezvoltării turismului urban, oferind experiențe unice ce atrag vizitatori, dar și asupra identității și vitalității comunităților locale.În țară, proiectele mixed-use de regenerare a peisajului urban au reușit să integreze partea culturală, artistică și socială, devenind poate cele mai active generatoare de experiențe care aduc locuitorii împreună și oferă, în egală măsură, oportunități atractive pentru turiști.Astfel de concepte sunt cele dezvoltate de Iulius, în Iași, Timișoara și Cluj-Napoca, care au devenit destinații regionale, atât prin formatele lor mixte, cu retail, office, entertainment, centre de evenimente, hotel etc., cât și prin diversitatea de evenimente care se desfășoară aici. Proiectele Iulius au un caracter „experiențial”, în sensul că vizita este oricând îmbogățită cu un eveniment, acțiune, prilej care îți îmbogățește timpul.De exemplu, în Iași, ansamblul urbanistic Palas, primul proiect multifuncțional realizat în România, acum mai bine de 12 ani, a transformat un spațiu neutilizat din centrul orașului într-un complex care include birouri moderne, spații comerciale, zone de relaxare și un parc central generos. De altfel, parcurile sunt atuul major pe care îl au aceste proiecte, iar Iulius este singurul dezvoltator autohton care include grădini urbane de amploare în conceptele sale. Și asta pentru că permit desfășurarea a mai multor tipuri de evenimente în aer liber, de la competiții sportive, festivaluri de muzică sau gastronomice, spectacole de teatru, proiecții cinematografice, expoziții tridimensionale, fashion show-uri etc. Este modul prin care aceste proiecte se integrează nu doar peisajului urban, ci și în viața orașului, devenind poli sociali activi.De exemplu, la Palas Iași se organizează o săptămână dedicată modei și industriilor creative - „Romanian Creative Week”, prilej de efervescență între talentele din toate industriile frumosului. Tot aici s-a desfășurat, anul acesta, Campionatul mondial de Esports, cu sute de participanți de pe tot globul. Concerte ale filarmonicii, spectacol de muzică clasică „Trei tenori”, festival de teatru, caravane cinematografice, inclusiv Serile Filmului Românesc, „Noaptea cercetătorilor” sunt doar o parte dintre atracțiile de care s-au bucurat cei care au ajuns la Palas Iași.La Timișoara, Iulius Town reprezintă un alt proiect de referință, marcând cea mai mare investiție de tip mixt realizată în vestul României. Complexul găzduiește, de asemenea, diverse evenimente, precum: Check Art Festival, competiții de baschet sau automobilistice, Street Food Festival, petreceri în aer liber, inclusiv Silent Disco, concurs internațional de speedcubing, proiecții cinematografice, expoziție de robotică, experiența imersivă MINA, concerte și lista poate continua.De altfel, pe lângă toate aceste experiențe, la Cluj, Iulius și-a creat propriul eveniment cu proiecții cinematografice – Movie Nights. Tot aici se întâmplă Jazz in the Park, Festivalul Internaţional de Film Transilvania, Street Food Festival și spectacole simfonice ori ale inițiativelor de teatru independent.Avantaj pentru scena culturală din ConstanțaPe lângă proiectele mixte de succes din Iași și Timișoara, Iulius continuă să inoveze printr-o nouă investiție de anvergură, de această dată în Constanța, unul dintre cele mai vechi și semnificative orașe ale României, cu o moștenire istorică și culturală impresionantă. Proiectul dezvoltat de Iulius va aduce un suflu nou în inima orașului de la malul Mării Negre, nu doar schimbându-i aspectul urban, ci și îmbogățind oferta sa culturală și de entertainment.Astfel, parcul, punctul central al proiectului mixed-use, va fi scena unor importante evenimente culturale și nu numai. Concertele în aer liber, proiecțiile de film, expozițiile și festivalurile atât de des întâlnite în proiectele dezvoltate deja vor ajunge și în viitorul proiect, transformându-l într-un punct de atracție pentru locuitorii și vizitatorii Constanței. În plus, spațiile verzi extinse și zonele de relaxare vor oferi un refugiu urban, unde comunitatea se poate aduna pentru a socializa, a participa la activități recreative sau pur și simplu pentru a se bucura de frumusețea naturii.Pe modelul deja consacrat al proiectelor Iulius, și investiția de la Constanța va contribui atât la revitalizarea urbană și dezvoltarea economică, cât și la susținerea și chiar propulsarea vieții artistice și culturale a orașului, prin funcțiunile integrate, dar și prin evenimente.