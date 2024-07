Acțiuni intensificate de dezinsecție în municipiul Constanța!

Parcurile, scuarurile, spațiile verzi dintre blocuri, străzile, trotuarele și promenadele din Constanța și stațiunea Mamaia sunt stropite împotriva insectelor care creează disconfort populației și pentru a elimina riscurile de transmitere a unor boli.Echipele de dezinsecție distribuie substanțe menite să mențină densitatea insectelor la un nivel scăzut în toate cartierele orașului. Tratamentele sunt efectuate în condiții adecvate, respectând prevederile legale privind protecția mediului, sănătatea și securitatea populației.Substanța folosită, Perme Plus, este avizată de Ministerul Sănătății și are o acțiune insecticidă rapidă, fiind recomandată atât pentru controlul insectelor zburătoare, cât și târâtoare.Acțiunile de dezinsecție trebuie tratate în mod unitar atât pe domeniul public cât și pe cel privat.„Facem apel la cetățeni, asociații de proprietari, agenți economici și instituții de pe raza municipiului Constanța să efectueze tratamente de dezinsecție în curți, terenuri, subsoluri, blocuri etc, în paralel cu acțiunile municipalității”, menționează reprezentanții primăriei.