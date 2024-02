Agenţii economici care comercializează articole pirotehnice, controlaţi de ITM Constanţa

Luna aceasta, Inspectoratul Teritorial de Muncă (ITM) Constanţa a efectuat o serie de controale, în cadrul campaniei naţionale desfăşurate la agenţii economici care comercializează articole pirotehnice. Având în vedere riscurile deosebite pe care le presupune activitatea de fabricare, deţinere, preparare, experimentare, distrugere, transport, manipulare, depozitare şi comercializare a articolelor pirotehnice s-a impus intensificarea verificărilor cu caracter inopinat la cei care desfăşoară acest gen de activităţi. Potrivit şefului ITM, Marian Becheanu, la Constanţa, în anul 2023, au fost autorizați să comercializeze articole pirotehnice 69 de agenti economici, dintre care 12 nou înființați.Dintre aceștia, în această acțiune de control au fost verificați din punct de vedere al securității și sănătății în muncă 23 de deținătorii de articole pirotehinice, cu un total de 219 lucrători, urmărindu-se dacă sunt autorizați conform legii; dacă au angajat personal autorizat ca pirotehnicieni; dacă mișcarea articolelor pirotehnice, respectiv intrarea și ieșirea acestora se face în baza documentelor prevăzute de lege; dacă transportul articolelor respective se face conform prevederilor legale; depozitarea acestora este conformă; articolele sunt etichetate conform legii și au aplicate instrucțiuni de utilizare în limba română.În urma verificărilor a fost aplicată o sancțiune contravențională cu amendă în valoare de 2.000 lei pentru lipsa vizei anuale. Per total, au fost controlaţi 14 angajatori și s-a verificat, în principal, următoarele: angajarea personalului (contracte individuale de muncă cu normă întreagă, contracte individuale de muncă cu timp parţial etc.); transmiterea, în termenul legal, a contractelor individuale de muncă în registrul general de evidenţă a salariaţilor; durata timpului de muncă şi munca suplimentară; repausuri periodice (repausul săptămânal, sărbători legale); acordarea drepturilor salariale etc. De asemenea, au mai fost aplicate două sancțiuni contravenționale, din care o amendă în valoare de 3.000 lei și un avertisment.