Alexandru Rafila anunţă cel mai mare val de viroze din ultimii ani

Alexandru Rafila atrage atenţia că România se confruntă cu cel mai agresiv val de viroze respiratorii din ultimii ani. Se pare că totul se întâmplă pentru că oamenii au renunţat la protecţia în colectivitate.





La spitalele Grigore Alexandrescu, Marie Curie, Victor Gomoiu ori la Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului se prezintă zilnic sute de copii cu infecţii respiratorii, iar locurile disponibile pentru internare se ocupă imediat după ce se eliberează.







„Este un sezon mai intens în ceea ce priveşte virozele. Probabil că se va termina mai repede decât anii trecuţi. Ştiţi că a început şcoala puţin mai repede. Avem o situaţie în fiecare an legată de viroze. Anul trecut au fost mai puţine. Era stare de restricţie, mască şi aşa mai departe. Ne aşteptam”, a afirmat ministrul.













Vom avea cele mai multe viroze din ultimul deceniu. Este un pericol iminent despre care ne avertizeaza din ce in ce mai puternic specialistii. Pediatrii ne vorbesc despre o explozie a bolilor virale in randul copiilor. Sunt țari in care deja se iau masuri dastrice pentru a nu se ajnge la o pandemie. Ministrul Sînătății, Alexandru Rafila încurajează oamenii să se vaccineze, potrivit Româniatv