ANSVSA: Am intensificat controalele pentru depistarea utilizării ilegale a substanţelor psihoactive în alimente

Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor (ANSVSA) a demarat la nivel naţional ample controale la procesatori, comercianţi şi importatori pentru depistarea utilizării ilegale a substanţelor psihoactive, psihotrope şi stupefiante în produsele alimentare non-animale, a declarat, vineri, pentru AGERPRES preşedintele instituţiei, Alexandru Nicolae Bociu.







"ANSVSA se alătură luptei împotriva drogurilor şi în acest sens am demarat un control, la nivel naţional, care se desfăşoară la procesatori, comercianţi şi importatori. Noi facem în permanenţă astfel de controale, chiar în luna aprilie am mai avut un control tematic la nivel naţional, dar având în vedere solicitările care au venit de la alte structuri ale statului român, am dorit să intensificăm, să întărim aceste controale tematice pentru depistarea utilizării ilegale a substanţelor psihoactive, psihotrope şi stupefiante în produsele alimentare non-animale. Avem un Institut de sănătate publică veterinară care colaborează cu toate instituţiile statului român de mai mult timp, facem foarte multe analize şi foarte multe testări. Vin de la Poliţie, de la DIICOT, de la Tribunal, pentru o a doua opinie", a precizat Alexandru Bociu, citat de Agerpres.







Potrivit sursei citate, controalele au fost demarate în 21 septembrie şi acestea vor fi intensificate pe o perioadă de 30 de zile.







Verificările vizează importatorii şi depozitarii de seminţe de cânepă utilizate pentru industria alimentară, procesatori şi comercianţi de seminţe de cânepă şi de mac, produse derivate din acestea sau care conţin seminţe de cânepă şi de mac, dar şi procesatori şi comercianţi care ar putea utiliza sau comercializa ilegal substanţe psihoactive, psihotrope şi stupefiante în produse alimentare de origine non-animală.







De asemenea, vor fi controlate depozite alimentare pentru produse de origine non-animală, unităţi de fabricare şi obţinere a uleiurilor vegetale, a produselor de morărit, a produselor făinoase şi de brutărie, a produselor de cofetărie şi patiserie, unităţi de fabricare a ciocolatei şi produselor zaharoase, alte unităţi care ar putea utiliza/comercializa ilegal substanţe psihoactive, psihotrope si stupefiante in produsele alimentare de origine non-animală.







Potrivit ANSVSA, la această dată legislaţia specifică, în domeniul produselor alimentare, permite comercializarea seminţelor de cânepă care provin de la planta Cannabis sativa L, a seminţelor de mac şi a produselor fabricate din aceste seminţe, cum ar fi uleiul din seminţe, făina din seminţe şi seminţele degresate, produse de panificaţie sau produse derivate din acestea. Prezenţa tetrahidrocanabinol (THC) şi a alcaloizilor de mac este permisă în anumite limite, aşa cum acestea sunt reglementate la nivelul UE, în cadrul legislaţiei privind contaminanţii.