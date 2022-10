Apa caldă a devenit un lux la Constanţa! "Suntem disperaţi, ne-am săturat să ne spălăm la lighean!"

„Eu locuiesc în cartierul Tomis II şi nu ştiu ce înseamnă să mai ai apă caldă de la jumătatea lunii august. Suntem disperaţi, am sunat peste tot ca să văd când vom beneficia şi noi de acest «lux», dar până acum nu ne-a putut lămuri nimeni. Eu şi soţul meu suntem în vârstă, nu putem merge prin vecini pentru o baie, aşa cum fac cei tineri. Vrem ca cineva să ne spună exact când se va încălzi apa din robinete, pentru că suntem sătui să stăm nespălaţi”, ne-a declarat Georgeta V., de 75 de ani.



Şi pe bulevardul 1 Decembrie 1918, începând cu blocurile din vecinătatea Spitalului Clinic de Boli Infecţioase şi până spre Casa de Cultură sunt persoane care reclamă lipsa apei calde.











„Azi, de exemplu, când am încercat să dau drumul la robinetul de apă caldă, nici măcar rece nu mai curgea, aşa cum s-a întâmplat în zilele anterioare. Noi nu am mai reuşit să facem o baie normală de circa o lună. Am înţeles că sunt lucrări în derulare pentru modernizarea reţelei termice, dar nici să nu ai apă caldă cu săptămânile nu este în regulă”, a spus Paul M. Menţionăm că acestea sunt doar câteva din declaraţiile constănţenilor supăraţi care sună la redacţia „Cuget Liber“ pentru a sesiza lipsa apei calde din locuinţe.





Pentru a afla care este situaţia lucrărilor şi de ce anumite zone din municipiu nu beneficiază de apă caldă, am luat legătura cu reprezentanţii Primăriei Constanţa. Aceştia ne-au declarat că lucrările de modernizare din oraş au fost demarate în luna iunie şi se întind pe durata a 13 luni. „La acest moment, lucrările se desfăşoară pe bulevardul Lăpuşneanu, dar şi în alte locaţii, pe toate tronsoanele proiectului, plecând din Tomis III până în Poarta 6, Doraly, Oil Terminal etc. Între timp, asigurăm şi provizorate în zonele respective. Acest provizorat înseamnă că prin intermediul ţevilor care sunt la suprafaţă se asigură apa caldă, în timp ce sunt executate lucrările subterane”, au precizat aceştia.











La rândul său, directorul Termoficare Constanţa, Liviu Popa, ne-a declarat următoarele: „La acest moment, nu mai este nimic oprit în oraş, s-a repus totul în funcţiune. Dacă nu vom mai avea avarii, nu vor mai fi întreruperi. Noi, de regulă, avem două tipuri de avarii: cele care apar pe magistrală, care generează oprirea unei zone întinse, pentru că magistrala deserveşte un număr de zeci de puncte termice, iar dacă apare doar pe o ramificaţie dintre magistrală şi punctele termice, atunci impactul avariei este mult mai mic. Până acum, avariile s-au înregistrat pe conductele vechi şi, atunci când este cazul, ca să conecteze tronsoanele de conductele noi, la magistrală, este nevoie de oprirea agentului termic, de golirea unor tronsoane de instalaţie, pentru a putea fi sudate tronsoanele noi. La repunerea în funcţiune, la reîncărcarea reţelei, apar avarii, dar nicăieri în oraş nu a fost oprită apa caldă timp de două luni. A fost oprită cu intermitenţe, dar nu continuu. Singura perioadă lungă în care nu a fost furnizată a fost între 16 şi 31 august”, a adăugat directorul societăţii de termoficare.

În luna octombrie 2022, oamenii încă se mai spală cu apă încălzită la aragaz, pentru că nu au apă caldă în robinete. Asta în condiţiile în care se ştie prea bine că cea mai importantă măsură de protecție împotriva microbilor este igiena. „La un moment dat, am avut apă caldă timp de 2-3 zile, apoi iar a dispărut. Pur şi simplu, pot număra pe degete zilele în care am avut apă caldă în septembrie, pentru că de când a început octombrie, nici urmă de aşa ceva. Ne spălăm copiii la lighean seară de seară. Nu este normal ceea ce se întâmplă”, ne-a declarat Ana F., o constănţeancă nemulţumită.