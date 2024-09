Aparatură medicală ultraperformantă, la Spitalul Municipal Mangalia

Spitalul Municipal Mangalia îşi va dota, în perioada următoare, Compartimentul de Radiologie cu un sistem complex de arhivare și acces la imagistică medicală, benefic atât medicilor, cât și pacienților. Potrivit reprezentanților unității sanitare, acest aparat Rx îmbunătățit cu sistemul medical „Pacs” va facilita gestionarea imaginilor de la mai multe investigații imagistice, atât de necesare pentru a evalua și monitoriza pacienții și a interveni prompt în diagnosticarea patologiilor complexe.„Echipamentul ne este de foarte mare ajutor, mai ales în Urgență, unde dinamica medicală este continuă, dar și în celelalte ramuri medicale, precum chirurgie, ortopedie, medicină internă, pneumologie etc. Pentru a fi și mai util ne-am gândit să-l upgradăm cu un sistem de arhivare imagistică «Pacs», care oferă vizualizarea simultană a investigațiilor în online de către medicul radiolog care interpretează investigațiile, medicul curant sau oricare alt coleg din spital, de la calculatorul fiecăruia sau de la distanță cu user și parolă, ceea ce înseamnă o altă investiție majoră pentru spital”, a declarat managerul spitalului, Alina Dan. Reprezentantul unității sanitare a mai adăugat că această investiție va fi posibilă din banii strânși în cadrul asociației spitalului, intitulată „Voinicul”. „Toată investiția va fi realizată din fondurile strânse în cadrul asociației spitalului, unde oameni cu suflet mare au donat diferite sume de bani sau au redirecționat cei 3,5% din impozitul datorat instituțiilor statului, inclusiv societăți comerciale care au virat cotă parte din impozitul datorat pe profit/venit”, a adăugat managerul instituției medicale.Potrivit specialiștilor în domeniu, în ceea ce privește beneficiile pe care le are pacientul ca urmare a folosirii „Pacs”, este de menționat faptul că acesta este supus la o doză mai mică de radiații pentru că sunt evitate expunerile repetate ca urmare a unor probleme de calitate a imaginii. În plus, pacientul poate păstra și el o copie digitală a scanărilor cu durata de viață nelimitată, spre deosebire de filmele convenționale. Pe de altă parte, sistemul arhivează și organizează examinările anterioare ale pacienților într-o ordine cronologică, ceea ce permite radiologului să revadă tot istoricul pacientului și este cu adevărat benefic în a oferi un diagnostic mai precis.