Criză de pediatri la Mangalia. „Le asigurăm locuință și totuși nu vin!”

Spitalul Municipal Mangalia este, din nou, în căutare de medici pediatri pentru angajare/colaborare, contract de gărzi pentru perioada următoare sau chiar permanent. Situația este disperată, cu atât mai mult cu cât ne aflăm în plin sezon estival, iar numărul de bolnavi crește considerabil pe litoral, odată cu sosirea turiștilor la malul mării.În ultimii ani, problema medicilor pediatri nu și-a găsit rezolvare la Spitalul Municipal Mangalia. Între timp, unii au venit, alții au plecat, s-au îmbolnăvit, au intrat în concediu de maternitate. Ce este clar este că au existat tot felul de situații, dar asta-i mai puțin important. Ce este important, de fapt, este că unitatea sanitară are un deficit major de personal pe această secție, unde sunt consultați și tratați copiii.„Având în vedere că suntem un municipiu cu șase stațiuni turistice în administrare (Olimp, Neptun, Jupiter, Cap Aurora, Venus, Saturn), jumătate din populația acestei țări și nu numai, este concentrată pe litoral, motiv pentru care avem nevoie disperată de medici pediatri care să poată asigura linia de gardă pe pediatrie și suntem deschiși la orice formă de colaborare. Celor interesați de colaborarea cu noi le putem asigura cazare pentru toată perioada verii (detașare la mare, alături de familia lor) sau poate chiar o locuință de serviciu pentru cei interesați pe termen îndelungat (minim cinci ani)”, precizează managerul spitalului, ec. Alina Dan.Directorul a subliniat că, an de an, una dintre preocupările lor principale a fost aceea de a asigura personalul necesar susţinerii activităţii secţiei şi a liniei de gardă. În acest sens, au fost organizate concursuri de ocupare a posturilor vacante sau temporar vacante, iar în urma acestor demersuri, în perioada aprilie-noiembrie 2023 s-a reuşit angajarea a trei medici specialişti pediatri şi a unui medic infecţionist. Din păcate, toţi cei patru medici angajaţi au decis să meargă la alte unităţi sanitare. La momentul actual, activitatea secţiei este asigurată de un singur medic, toate acestea în condiţiile în care spitalul oferă servicii medicale unui număr de circa 60.000 de persoane care locuiesc în Mangalia şi în localităţile învecinate. În acelaşi timp, a subliniat directorul, pe perioada sezonului estival, unitatea sanitară are capacitatea de a oferi servicii medicale unui număr triplu de pacienţi, prin prezenţa turiştilor în cele şapte staţiuni situate pe litoralul românesc.Deşi au făcut o serie de memorii, în toată ţara, până acum nu le-a venit nimeni, dar am primit telefon de la doi medici rezidenți, unul din Timișoara, iar celălalt din București. Primul ar fi interesat să meargă la Spitalul Municipal Mangalia, dar după examenul de Rezidențiat, acest lucru însemnând că abia din luna februarie 2025. Între timp, le-ar fi spus colegilor de breaslă că din luna august ar putea veni, totuşi, să-i ajute cu gărzile, dar rămâne de văzut dacă se va întâmpla aşa sau nu.„Noi avem cinci posturi în organigramă, dar trei sunt libere, pentru că un medic se află în concediu de creștere a copilului şi mai are un an de stat acasă, în timp ce colega ei este însărcinată și are o sarcină cu risc, fiind în concediu medical. Un alt pediatru, din păcate, a decedat, bolnav fiind și am rămas cu un singur medic pediatru funcțional, care lucrează în program de zi. Deci, ne confruntăm cu aceeași situație, nu s-a schimbat nimic. Mai mult decât atât, am trimis memorii peste tot, la Ministerul Sănătății, la toate direcțiile de sănătate publică din țară. Cei din București ne-au răspuns ferm că nu există doritori și nu pot detașa pe nimeni. Este o situație foarte ciudată. Mă întreb, așa cum se detașează polițiști pe litoral, pe timpul verii, ar trebui să fie detașați și medici, pentru că este o situație deosebită. În plus, avem posibilitatea să le oferim și locuințe sociale. Acestea le-au fost deja împărțite medicilor noștri angajați, într-un bloc cu 15 apartamente. Din păcate, de trei luni nu mai avem linie de gardă, aceasta fiind suspendată, din cauza deficitului de personal, în condițiile în care noi avem secție de pediatrie, cu 30 de paturi”, a declarat Alina Dan, pentru „Cuget liber”.