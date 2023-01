Apel umanitar. Un tânăr din Agigea are nevoie, în continuare, de ajutorul semenilor, pentru a merge

În 2021 a mers prima dată la spitalul din Turcia, pentru o intervenție chirurgicală complexă, care i-a oferit șansa de a merge. Anul acesta, trebuie să revină, pentru programul de recuperare fizică. Pentru a urma procedurile medicale necesare, tânărul are nevoie să strângă 6.000 de euro, sumă pentru care medicii din Turcia au emis deja o factură proformă.



Mai mult, pentru cele trei intervenții chirurgicale de care mai are nevoie, respectiv două implanturi cu celule stem și una de DBS, are nevoie de 56.000 de euro.





Persoanele care pot să ajute pot dona în conturile deschise pe numele mamei lui Alexandru, Liliana Daniela Rotariu: euro - RO49BACX0000000481030001, lei - RO76BACX0000000481030000.





Un tânăr de 23 de ani din Agigea are nevoie de sprijinul cetățenilor de bine pentru a putea merge, fără să se mai sprijine de cadru. Drumul parcurs de Alexandru Rotariu până în prezent a fost unul lung și solicitant. Din fragedă pruncie, a fost supus la numeroase intervenții chirurgicale și terapii de recuperare. Alexandru poartă, încă de la vârsta de doi ani, un diagnostic greu de dus: parapareză spastică și sindrom cerebrelos. Deși nu i-au fost date prea multe speranțe în țară, a găsit soluții la medicii din Turcia; și-a petrecut viața din spital în spital, din consultații în consultații și prin mii de ședințe de terapii și tratamente. Pentru fiecare pas a dus o luptă, dar răsplata a fost pe măsură. Procesul de recuperare este unul amplu, iar tânărul Alexandru este un exemplu de voință, determinare și putere.