Aveți grijă unde vă întindeți rufele! Riscați să fiți amendați! "Nu știam de așa ceva!"

Printr-un răspuns pentru redactorii „Cuget Liber”, reprezentanții Poliției Locale Constanța informează că din anul 2021 până în prezent, pentru nerespectarea obligațiilor cu privire la modalitatea de uscare a rufelor în exteriorul imobilelor, prevăzute în HCL nr.77/2021 pentru aprobarea „Regulamentului privind îmbunătățirea activității de gospodărire, protecția mediului, întreținerea și înfrumusețarea municipiului Constanța”, au fost somați un număr de 114 cetățeni. Din totalul menționat, au fost aplicate 45 de sancțiuni contravenționale în cuantum total de 23.550 lei, restul persoanelor conformându-se somațiilor comunicate.











În anul 2022, HCL nr. 77/2021 a suferit modificări, în sensul că, de la interdicția totală de uscare a rufelor pe exteriorul imobilelor și montarea pe domeniul public de dispozitive pentru uscarea rufelor, acestea sunt permise în anumite situații, după cum urmează: „a) Este interzisă expunerea vizibilă, uscarea rufelor și montarea oricăror dispozitive în spații amenajate în afara spațiului de locuit, orientat către artere importante (bulevarde, străzi) prin care se depreciază aspectul estetic al zonei; b) Constituie contravenție montarea pe domeniul public de dispozitive pentru uscarea rufelor, exceptând dispozitivele montate deja la momentul intrării în vigoare a prezentului regulament; c) Nerespectarea prevederilor de mai sus se sancționează cu amenzi cuprinse între 500 și 1000 lei pentru persoanele fizice”, informează sursa citată anterior.







„M-am trezit cu amendă acasă”





Cu toate că această hotărâre există din anul 2021, mulți dintre constănțenii care locuiesc în zonele vizate, și nu numai, nu au știut că riscă să fie amendați dacă sunt „prinși” cu rufele întinse.





„Nu am auzit niciodată de așa ceva. Asta este bună, să nu pot să îmi întind rufele liniștită pentru că stric imaginea orașului. Afară este aer proaspăt, de ce să îmi usuc rufele în casă ca mai apoi să miroasă a aer închis și să fie umezeală?”, a declarat pentru redactorii „Cuget Liber” Ileana A., pensionară care locuiește în zona Casa de Cultură.





Unii au fost „pârâți” de către vecini, trezindu-se cu amenda acasă, iar alții, cu riscul de a fi sancționați, ar continua să își usuce rufele afară.





„Nu știam de așa ceva, dar am aflat când m-am trezit cu amenda acasă, un vecin a considerat că este necesar să sune la poliție și să mă reclame pentru că am îndrăznit să îmi întind rufele”, a spus un bărbat care locuiește în zona bulevardului 1 Mai.



„Eu, chiar dacă aș primi amendă, aș continua să le întind, pentru că nu am unde altundeva”, a spus o femeie care locuiește în aceeași zonă menționată anterior.





Părerile sunt împărțite, iar pentru anumiți constănțeni aceste reglementări sunt foarte bune, bine gândite și care pot duce către un oraș mai civilizat.











„Foarte bine că există aceste reglementări, ce înseamnă asta, stau la semafor și mă uit la hainele tale întinse pe sârmă? Sunt de acord ca aceste sancțiuni să se aplice pentru toți cetățenii, nu doar pentru cei care locuiesc în zone intens circulate”, a spus Alexandru A.





„Poate așa vom reuși să avem și noi un oraș mai civilizat, este un pas foarte important și consider că este o reglementare de bun simț”, a spus un alt constănțean.





În concluzie, problema uscării rufelor în exteriorul imobilelor din Constanța reflectă tensiunea dintre dorința de a menține un aspect urban estetic și nevoile practice ale locuitorilor. Deși reglementările adoptate de autoritățile locale urmăresc să îmbunătățească imaginea orașului, ele au generat nemulțumiri în rândul cetățenilor afectați.





Constănțenii care stau în zone intens circulate riscă să fie amendați de către Poliția Locală dacă își întind rufele pe frânghiile din afara imobilului sau dacă montează pe domeniul public dispozitive pentru uscarea rufelor. Astfel, „ghinioniștii” care locuiesc în zonele menționate mai sus nu au altceva de făcut decât să își usuce rufele în casă, lucru nu tocmai plăcut din cauza umezelii care poate apărea, dar și a mirosului neplăcut pe care hainele îl pot prinde.