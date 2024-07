Baby, vedeta Delfinariului, încântă publicul. "Nu ne lasă să punem mâna pe el"

„Tot am încercat să îl fotografiem, să îl filmăm, dar cum simte lume în bazin, nu mai face nimic. Totuşi, a fost surprins, de câteva ori, făcând salturi înaintea demonstraţiilor, venind undeva la zece centimetri deasupra apei. S-a mai obişnuit cu noi, dar nu ne lasă încă să punem mâna pe el. Merge pe lângă antrenori, împreună cu mama sa, nu se mai fereşte atât de mult, iar acest lucru ne face să credem că, destul de curând, ne vom putea apropia şi mai mult de el. În plus, credem că a mai luat puţin în lungime, dar nu foarte mult, şi, ca orice pui de delfin, continuă să fie alăptat şi să se alinte, ori de câte ori are ocazia. Am încercat să vedem, dacă putem suplimenta numărul de reprezentaţii, în anumite zile, atunci când există cerere. În acelaşi timp, încercăm să protejăm delfinii, dar să împăcăm şi vizitatorii. Momentan, două rânduri nu pot fi folosite, tot pentru a-l proteja pe pui, iar demonstraţiile au fost modificate, apropiindu-se foarte mult de cerinţele internaţionale, care spun că demonstraţiile cu delfini trebuie să fie educative. Mai avem, însă, în continuare comportamente pe care lumea le cere şi la care nu renunţăm, lucrul în apă cu delfinul, dar care respectă regulile de a nu forţa animalul”, a declarat pentru „Cuget liber” şeful secției Delfinariu, Angelica Curlișcă.













Întrebată de cât timp are nevoie un delfin de odihnă, între o reprezentaţie şi alta, ea a precizat că de cât mai multe minute, în condiţiile în care, ei au 20 de minute în care corpul lor acţionează la fel ca cel al atleţilor, pe timpul reprezentanţiilor. „Oamenii trebuie să înţeleagă că delfinii au nevoie de pauze. Ne iubim vizitatorii, dar delfinii sunt nişte animale care trebuie protejate cu adevărat şi, atunci, trebuie să le acordăm timpul necesar de odihnă, plus că, dacă lucrează vara, atunci când este foarte cald, la fel ca oamenii, obosesc mai repede. Antrenorii speră ca peste un an, Baby să se prezinte sub o altă formulă, să execute şi el anumite lucrări. Până atunci, principalele sale ocupaţii sunt mâncărica şi joaca, la fel ca orice copil”, a adăugat Angelica Curlişcă.





În prezent, Delfinariul este deschis, iar delfinii susţin zilnic trei, şi, uneori, chiar şi patru reprezentanţii pe zi, desigur, toate adaptate prezenţei unui pui în bazin. Dacă, până acum, pe micuţ nu-l interesa decât să se afle în compania mamei sale, de care nu se despărţea nici măcar o secundă, iată că el a început încet- încet să îşi schimbe comportamentul, are mai multă încredere în el, înoată mai mult timp separat de mama şi mătuşa lui, explorează spaţiul şi de unul singur. Între timp, susţin antrenorii, i s-au întărit suficient înotătoarele, pentru a putea face salturi deasupra apei, dar, în general, le face în pauze, când nu este nimeni în bazin şi nu îl vede nimeni.