Batjocură totală! Revolta pensionarilor după ce au primit deciziile de recalculare

Şi totuşi, milioane de pensionari români au trăit cu speranţa că statul se va întoarce cu faţa şi la ei nu numai la combinaţiile politice care le asigură mandate după mandate în Parlamentul României.





De aproximativ un an, pe toate posturile de televiziune se vorbește optimist despre marea reformă a pensiilor. Aproape că nu este seară să nu apară la televizor vreun guvernant ca să explice cum viața pensionarilor se va schimba după majorarea pensiilor. Ce au uitat ei să spună cu adevărat este că, pentru cei mai mulți, „marea majorare” înseamnă, de fapt, o mărire a pensiilor cu sume cuprinse între 1 şi 5 lei!!!





În consecinţă, se poate spune că o aşa bătaie de joc nu au mai trăit de mult timp părinţii sau bunicii noştri!







„Îmi este şi ruşine să spun cu cât mi-a crescut pensia…”



Peste 10.000 de poştaşi au plecat pe teren încă de vineri dimineaţă pentru a distribui deciziile de recalculare a pensiilor către toţi beneficiarii din ţară. În prima zi, peste 500.000 de documente au fost distribuite de poștași.





Aşteptate cu sufletul la gură, deciziile de recalculare au lăsat mască cei mai mulți pensionari. Încă nu ne-a contactat la redacție vreunul dintre seniori ca să ne anunțe că este mulțumit cu adevărat de majorarea pensiei. În schimb, am primit sute de mesaje de la oameni care se simt mințiți, batjocoriți și umiliți după ce au primit deciziile prin care sunt anunțați că le-a fost majorată pensia cu 1, 2 sau 3 lei!





Unul dintre cititori, în vârstă de 88 de ani, ne-a semnalat faptul că a așteptat cu nerăbdare decizia în speranța că i se va mai mări pensia după ani și ani de muncă.





„Am rămas stupefiat! S-a mărit cu doi lei ! O majorare de doi lei după atâția ani de muncă este egal cu zero. Aveam 995 lei și acum am 997 lei. Nu mă așteptam la o majorare de sute de lei, dar nici chiar așa în bătaie de joc!”, a declarat bătrânul.











„Este o mizerie tot ceea ce se întâmplă! Îşi bat joc de noi fără pic de ruşine. Noi, cei care am pus umărul la construirea acestei ţări. Mai mult costă hârtia deciziei decât am primit eu. Un leu în plus! Aveam 556 lei și de la 1 septembrie voi primi 557 lei. Ori este bătaie de joc, ori au greşit la calcule”, a spus şi Mioara G., în vârstă de 79 de ani.





„Din păcate, aceasta este realitatea. Este imaginea unor politicieni care nu au respect pentru vârstnici. Mi-a crescut pensia, îmi este şi ruşine să spun cu cât, dar d-voastră vă spun…Mi-a crescut cu trei lei. Cred că este ceva greşit, altfel nu îmi explic situaţia”, a declarat şi Gheorghe P., în vârstă de 76 de ani.



Ce să faci dacă ai primit decizia de recalculare greșită



În altă ordine de idei, odată ce poștașii au început să livreze deciziile de recalculare, au apărut și primele probleme. Unii pensionari s-au trezit cu documentele greșite, fără să știe ce trebuie făcut în astfel de cazuri.





„Un pensionar, în momentul în care este nemulțumit sau nedumerit de ce anume găsește, ar trebui să facă o minimă procedură prealabilă, în sensul în care ori să facă o petiție la Casa de Pensii, ori să meargă la biroul de relații cu publicul sau într-o audiență la conducerea Casei de Pensii în care să ceară lămuriri, informații suplimentare cu privire la conținutul acestei decizii de recalculare”, a declarat preşedintele Casei Naţionale de Pensii, Daniel Baciu.





El a menționat că se așteaptă ca pensionarii care nu înțeleg pe deplin acești indicatori, care nu sunt foarte complecși, să se adreseze ghișeelor pentru lămuriri.





În asemenea condiţii, mai mult ca sigur, zilele următoare, Casele de Pensii din toate judeţele vor fi luate cu asalt de pensionarii care au fost, din nou, înşelaţi de guvernanţi.





Şi asta deoarece pentru pensionarii români nici nu se pune problema de a pleca în croaziere, milioane de seniori ducând un trai sub limita subzistenţei. Mai exact, cei mai mulţi dintre ei de-abia reuşesc să facă față cheltuielilor, ei fiind nevoiți să renunțe atât la mâncare, cât și la medicamente sau haine.