Șeful Casei Naționale de Pensii intervine în scandalul adeverințelor eliberate de firmele de arhivare

Daniel Baciu, șeful Casei Naționale de Pensii, sare în apărarea pensionarilor care se văd nevoiți să plătească sume importante pentru a demonstra că au muncit și pentru a primi o pensie mai mare.







Directorul Casei Naționale de Pensii face apel la companii să aplice tarifele reglementate pentru că mulți pensionari nu își permit costurile.







Daniel Baciu intervine în scandalul adeverințelor necesare pensionarilor







Șeful de la pensii susține că și la adresa Casei Naționale de Pensii Publice au ajuns reclamații pe această temă.

„Am primit aceste reclamații, să știți că am primit sesizări că nici actualii angajatori care își desfășoară activitatea refuză să elibereze documentele pentru foștii salariați. Am văzut și eu cifre care nu sunt în regulă, am spus de fiecare dată. E și o anchetă a Consiliului Concurenței, s-a făcut o sesizare de la Ministerul Muncii. Noi sperăm că ei să fie rezonabili și să aplice tarifele corecte pentru eliberarea acestor adeverințe. Pensionarii sunt vulnerabili și nu își permit să plătească sume exorbitante pentru aceste adeverințe”, a declarat Daniel Baciu la Realitatea PLUS.







Iar în timp ce pensionarii încă aleargă să facă rost de adeverințele necesare majorării pensiei, în Monitorul Oficial a fost publicată Ordonanța care prevede ordinea în care Poșta Română urmează să expedieze adeverințele cu pensiile recalculate.