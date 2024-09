Ca să stopeze debranșările, Termoficare promite reducerea prețului și dispariția avariilor. "Mai bine de atât nu se poate!"

„Eu am vrut să mă debranşez şi anul trecut, dar când, în sfârşit, m-am hotărât, era prea târziu. Anul acesta, însă, am depus documentația cu tot ce se cere de la Termoficare, dar nu am reuşit. Din păcate, nu am niciun răspuns şi m-ar interesa să ştiu care este motivul pentru care nu vor să mă debranșeze. Este inadmisibil”, ne-a declarat Luiza M. Cu toate acestea, femeia spune că nu va renunța la debranșare. În aceeaşi situaţie se află şi Tudor F., căruia i s-a spus că debranșarea nu poate fi realizată în perioada sezonului rece, iar el s-a interesat de procedură în primele zile din septembrie. Toate acestea în condiţiile în care, în urmă cu câteva zile, constănţenii racordați la sistemul municipal de termoficare au fost informaţi că din data de 9 septembrie va fi demarată procedura tehnologică de umplere a instalațiilor proprii de încălzire, în vederea verificării etanșeității acestora pentru efectuarea probelor la rece. Potrivit angajaţilor societăţii de termoficare, acestea sunt premergătoare începerii furnizării energiei termice sub formă de încălzire atunci când vor fi îndeplinite condițiile meteorologice.





Cu această ocazie, reprezentanţii Termoficare au precizat că, odată cu umplerea instalațiilor, se vor sista operațiunile de deconectare/debranșare până la întreruperea furnizării căldurii în următorul sezon, decizie care a iscat nemulţumiri în rândul unora dintre cetăţeni.



Cetățeni nemulțumiți versus promisiuni de prețuri mai mici



„Noi am plătit în iarnă, în fiecare lună, în jur de 500-600 de lei şi am fi vrut să ni se permită să ne debranşăm şi să trecem pe gaz, doar că am auzit că, anul acesta, societatea de termoficare a interzis debranșările. Mai mult decât atât, nici măcar nu a postat pe site-ul instituţiei lista de acte necesare, așa cum au făcut-o celelalte companii similare din alte judeţe ale ţării. Din nefericire, va trebui să rămânem conectaţi la termoficare”, a precizat Daniel P.





Pentru că aceasta este o acuzaţie gravă la adresa Termoficare Constanţa, am luat legătura cu directorul instituţiei, Liviu Popa, care ne-a declarat următoarele: „Noi nu am interzis debranşările. Am recomandat să nu se facă deconectări/debranşări, motivat de faptul că sunt investiții în derulare, foarte mari, care vor crea, vor facilita consumatorilor un preț redus al energiei, confort termic sporit, pentru că nu vor mai fi avarii etc. Nu am scos acele formulare de pe site, așa cum reclamă diverse persoane, dar s-a schimbat legislația. Dacă până anul trecut, inclusiv, era datoria operatorului să pregătească un set de documente care să fie completate la asociație (aprobarea se dădea și atunci, și acum în cadrul asociației), societatea, operatorul, inclusiv noi eram obligați să verificăm legalitatea și să emitem un aviz. Acum, legiuitorul nu ne mai obligă să facem această pregătire de formulare. Nu mai cade în sarcina noastră și atunci noi nu mai avem niciun interes să îi consiliem pe cei interesați. Aceștia se pot adresa unor avocați care să îi învețe cum se completează documentele pe care le depun la noi. În ultimele luni, am primit numeroase documente care nu sunt în concordanță cu cerințele legale, din neștiință, or, în acest caz, nu avem cum să le dăm aviz favorabil de debranșare. Oricum, anul acesta am înregistrat un număr redus de astfel de cereri, în jur de 120, pentru că oamenii au văzut ce se întâmplă în oraș, ce fel de lucrări se fac, ce investiții, la care se adaugă CET-ul nou, care va produce energie electrică, deci mai bine de atât nu se poate. Va fi mult mai bine ca în anii trecuți, pentru că, odată cu punerea în funcțiune a investițiilor la care se lucrează acum, va crește confortul termic și vor scădea considerabil costurile, ceea ce va permite practicarea unui preț local al energiei termice foarte atractiv pentru consumatori”.





Cine locuiește la bloc şi este conectat la sistemul de termoficare a trăit, în ultimii ani, din cauza amplelor lucrări de înlocuire a conductelor termice, experiența nefericită ca în unele zile să nu aibă apă caldă. Când este cald afară, iar mercurul din termometre trece de 30 de grade Celsius, îţi mai permiţi să faci un duş cu apă rece, dar când gradele încep să scadă, atunci este o problemă, iar întreruperea furnizării agentului termic din cauza avariilor - o problemă şi mai mare. Prin urmare, este de înțeles de ce anumite persoane și-au dorit să se debranșeze de la sistemul centralizat.