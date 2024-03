Vor fi interzise centralele pe gaze? "Nu vreau să mă gândesc că am aruncat banii pe geam"

De aceeaşi părere este şi Decebal T.: „Vorbim de sume mari de bani, în condiţiile în care noi am optat pentru o centrală foarte bună, de calitate. Cine ne mai dă înapoi banii cheltuiţi? Nimeni”, a adăugat bărbatul. Precizăm că în România, încă de acum doi ani, Clujul a interzis centralele pe gaz, în construcţiile noi. La ora actuală, acesta este singurul judeţ din ţară care a luat respectiva măsură.





Dacă centralele de apartament vor fi interzise sau nu - vom vedea, aceasta fiind o decizie ce va fi luată la nivel european. Deci, rămâne de văzut dacă aceasta va fi o recomandare sau o obligativitate.





„La momentul de față, există diverse discuții la nivel european în cadrul unui regulament care se numește Eco-design, privind construcția unor echipamente și vânzarea unor echipamente care să fie friendly cu mediul, care să fie eficiente energetic, care să reducă puternic emisiile de dioxid de carbon. Există recomandări ca fiecare stat să încerce să-și îmbunătățească tehnologia, formele de energie primară pe care le folosește, astfel încât să reducă emisiile de mediu și să reducă dependența de importul de energie, în special de gaze naturale și alte produse. Cred că oamenii trebuie să stea totuși liniștiţi, nu trebuie să se alarmeze. Totodată, ştim că, atât la nivelul Europei, cât și în orașe din România, consiliile locale au venit cu o serie de politici energetice prin care interzic introducerea acestor centrale la clădirile noi”, a declarat preşedintele Asociaţiei Energia Inteligentă, Dumitru Chisăliță.





În ce direcţie se vor îndrepta constănţenii? Va fi o alternativă reîntoarcerea la sistemul centralizat, la Termoficare?



Potrivit directorului Termoficare Constanța, Liviu Popa, scopul modernizării sistemului de termoficare din orașul nostru este de a asigura un serviciu care să fie dorit de către consumatori. „Oamenii vor decide ce vor să aleagă. Noi avem deja cereri de rebranşare. La acest moment, de exemplu, preţul unui megawatt furnizat de noi este 300 de lei, iar gazul are preţul maximal 310 lei. După înfiinţarea noului CET, vom beneficia de alt confort în locuinţe, vor fi alte costuri, mai mici, dar acest lucru va fi vizibil şi pe măsură ce înlocuim conductele vechi. Mai departe, decizia le aparţine consumatorilor”, a declarat managerul, pentru „Cuget Liber”. Precizăm că, în prezent, Termoficare Constanţa oferă servicii unei populaţii de aproximativ 130.000-150.000 de consumatori.





La ora actuală, în România, numeroase locuinţe sunt încălzite cu gaz natural, prin intermediul centralelor de apartament. Toate persoanele care au investit în aceste centrale pe gaz sunt revoltate, susţinând că o astfel de măsură le-ar afecta, în condiţiile în care au cheltuit peste 10.000-12.000 de lei. „În urmă cu trei ani, am decis să trec pe gaze şi am renunţat la termoficare, iar acum nu vreau să mă gândesc că am aruncat banii pe geam”, ne-a declarat Marian V.