Prima etapă de reabilitare a rețelelor termice din Constanţa a fost finalizată. "Sistemul era complet depășit!"

De asemenea, pentru etapa IV este în curs de semnare contractul de execuție a lucrărilor, iar în ceea ce privește etapa V, urmează ca proiectul să fie depus pentru implementare cu fonduri europene după deschiderea unui nou apel de proiecte.



Revenind la lucrările finalizate din etapa I, proiectul a vizat: dezvoltarea sistemului centralizat de transport al energiei termice în municipiul Constanța, în vederea asigurării sustenabilității acestui sistem pe termen lung. De asemenea, s-a avut în vedere reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport, asigurându-se astfel creșterea eficienței energetice în întregul sistem și totodată reducerea costurilor pentru energia termică livrată/vândută. În acelaşi timp, s-a urmărit îmbunătățirea siguranței și calității serviciului de alimentare cu căldură pentru încălzire și apă caldă de consum furnizate consumatorilor casnici și non-casnici. În plus, proiectul a contribuit la creșterea standardelor de viață ale populației prin: asigurarea unui confort termic ridicat la nivelul solicitărilor consumatorilor; îmbunătățirea stării de sănătate, ca urmare a reducerii nivelului de emisii de gaze cu efect de seră și a altor poluanți. Valoarea acestuia se ridică la suma de 145 de milioane de lei.



Potrivit directorului Termoficare Constanţa, Liviu Popa, la final s-a obţinut: creșterea lungimii rețelelor termice primare reabilitate cu 42.470 m de rețea termică primară reabilitată; reducerea pierderilor de energie termică în rețelele de transport cu 42.311 Gcal/an; reducerea emisiilor poluante produse de sistemul de încălzire urbană din municipiul Constanța ca urmare a investițiilor realizate în cadrul proiectului.



Precizăm că înlocuirea și modernizarea sistemului de termoficare vor continua cu lucrările din etapa II, care sunt realizate în procent de 45% și cu etapa III, realizat în proporție de 75%. În momentul de față, lucrările se derulează în zona Cora - Brătianu, Inel I, Inel II și Tomis Nord, pe Magistrala 2.

Potrivit edilului Constanţei, proiectul, demarat în urmă cu aproximativ un an, a vizat reabilitarea și modernizarea a 42.470,85 m de traseu de conducte și bretea de legătură dintre cele două magistrale dispuse pe bulevardul 1 Mai și bulevardul Alexandru Lăpușneanu, precum și înlocuirea de vane, cămine și dispozitive de contorizare a agentului termic primar de la intrarea în punctele termice. „Sistemul acesta era complet depășit. Nu mai lucrase nimeni la el încă de la înființare, iar acest lucru se vedea în numărul mare de intervenții ale societăţii Termoficare Constanța. Ca urmare, am decis să modernizăm sistemul pas cu pas, iar aceste schimbări să se reflecte în costuri, pe viitor. Erau foarte multe pierderi, aşa că aveam două variante, fie nu interveneam, dar sistemul intra în colaps, se bloca definitiv, fie ne apucam serios de lucru, ceea ce am şi făcut. Astăzi am finalizat prima etapă dintr-un proiect extrem de amplu, care are ca scop înlocuirea unui sistem de termoficare cu o vechime de peste 50 de ani. Ca să înțelegeți cât de vechi și neperformant era sistemul, din 100 gigacalorii cumpărate de la CET, 63 se pierdeau pe traseu și doar 37 ajungeau la consumator. Dar noi trebuia să plătim 100. Am pornit de la un preț al gigacaloriei de 1.910 lei și am ajuns acum la 1.284 lei. După ce am finalizat doar prima etapă a acestui proiect vom putea scădea prețul gigacaloriei de la 450 la 350 de lei pentru populație”, a subliniat primarul municipiului Constanţa, Vergil Chiţac.