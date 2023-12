Părinţii se plâng că le îngheaţă copiii în clase. Căldură cu porţia la Grădiniţa "Steluţele Mării" din Constanţa

La rândul lor, părinţii îşi manifestă nemulţumirea vizavi de situaţia creată. Ei spun că nu este normal ca cei mici să dârdâie în băncuţe, indiferent care ar fi motivul. „De dimineaţă, i-am pus copilului două bluze pe el, ciorapi din lână groşi. Sper să nu răcească între timp. Din păcate, nu avem cu cine să-l lăsăm acasă, pentru că nu îl mai aduceam, în aceste condiţii”, ne-a declarat Ioana M. La rândul său, Panait L. consideră că este inuman să laşi nişte copii fără căldură. „Grădiniţa noastră are cei mai mulţi copii din oraş şi acum toţi dârdâie de frig. Fetiţa mea mi-a spus că a îngheţat pe hol, în drum spre baie. Nu este normal ce se întâmplă”, a spus revoltat bărbatul.



Săptămâna viitoare se rezolvă trecerea de pe provizorate pe noua instalaţie



Din cauza acestei situaţii, am vrut să aflăm de la conducerea Termoficare care este durata acestor lucrări şi când vor deveni, din nou, calde caloriferele din clasele copiilor. Potrivit directorului Termoficare Constanţa, Liviu Popa, căldura lipseşte, în sensul că nu este distribuită la nivelul la care ar trebui să fie. „Este căldură, dar nu suficientă şi asta dă un disconfort, într-adevăr. Constructorul s-a angajat, însă, că săptămâna viitoare rezolvă trecerea de pe provizorate, pe noua instalaţie, pe o lungime de 400 de metri, zona de pe aleea Zmeurei şi strada Corbului. Deci, până pe 20-21 decembrie se vor finaliza celelalte provizorate care sunt, în momentul de faţă, instalate pe strada Cumpenei, lângă podul de la Cora şi fostul IMM, şi pe strada Cutezători şi Gladiolei. Odată cu trecerea pe noua instalaţie, cu siguranţă că, până de sărbători, vom avea apă caldă şi căldură din belşug. Trebuie precizat că, la acest moment, sunt probleme în mai multe zone din oraş şi nu avem cum să dăm drumul acum la căldură şi apă caldă din motive tehnice. Sunt lucrări în desfăşurare, care nu pot fi amânate, iar conductele de provizorat sunt la suprafaţă. Conductele noi care se montează sunt preizolate, iar diferenţa dintre temperatura cu care pleacă de la CET căldura şi ajunge la punctele termice este de circa 2-3 grade, adică este foarte puţin. Deci, când vom rezolva şi restul problemelor, sistemul va funcţiona foarte bine”, a declarat acesta pentru „Cuget Liber”.





Având în vedere lipsa căldurii într-o unitate de învăţământ, l-am întrebat pe şeful Inspectoratului Şcolar Judeţean, Sorin Mihai, ce măsuri a luat. „La Steluţele Mării, am fost informaţi că temperatura din clase este de 22 de grade, după ce se dă drumul la aerul condiţionat. Până acum, niciun părinte nu a făcut sesizări către noi, să se plângă de frigul din clase”, a precizat acesta. Inspectorul a adăugat că o altă unitate cu probleme este Palatul Copiilor, unde li s-a recomandat să suspende activitatea, în această perioadă, dar ei au hotărât, în cadrul Consiliului de Administraţie, diminuarea cursurilor la 40 de minute.





Una dintre unităţile de învăţământ afectate este şi Grădiniţa „Steluţele Mării”, unde sunt şcolarizaţi 340 de copilaşi, cu vârsta cuprinsă între trei şi şase ani. Aici, directorul instituţiei, Niculina Andreiev, a precizat că agentul termic funcţionează la parametri scăzuţi, deoarece în zonă sunt lucrări de modernizare a coloanei, a conductelor magistrale, prin proiectul „Reabilitarea reţelelor termice primare/transport al energiei termice”, grădinița aparţinând punctului termic 137. „Am trimis sesizări către Termoficare şi Primărie privind debitul micşorat al agentului termic, dar nu am primit nicio informare. În urma convorbirilor telefonice cu serviciul deranjamente al Termoficare SRL, am fost informată că lucrarea se va finaliza, cu aproximaţie, în data de 17 decembrie 2023. În prezent, sălile de clasă sunt încălzite folosind aparatele de aer condiţionat. În prezent, în grădiniţă sunt înscrişi 340 de preşcolari, funcţionăm cu program prelungit (între orele 7.30-17.30) şi nu ni se furnizează energie termică. În sălile de clasă sunt temperaturi scăzute, iar riscul îmbolnăvirii copiilor este ridicat. Din această cauză am pus în funcţiune aparatele de aer condiţionat, pentru a încălzi sălile de curs. Mai rece este pe holuri”, a subliniat managerul.